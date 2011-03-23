Мельниченко - про очну ставку з Кучмою: Як це не хоче?

Колишній майор Державної служби охорони України Микола МЕЛЬНИЧЕНКО вимагає, щоб при подальшому розслідуванні справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе відбулась очна ставка з колишнім Президентом України Леонідом КУЧМОЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив сьогодні журналістам біля Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, куди його викликали на допит у справі Гонгадзе.

«Я вимагаю очної ставки», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, пояснивши, що вона необхідна для усунення усіх протирічь у справі.

Тим не менше, зазначив він, рішення має прийняти прокуратура.

На репліку журналістів, що Л.КУЧМА не хоче з ним очної ставки, М.МЕЛЬНИЧЕНКО відповів: «Що значить, не хоче? Наручники!».

До цього М.МЕЛЬНИЧЕНКО додав: «Потім я буду із задоволенням приносити передачі КУЧМІ, коли він сяде».