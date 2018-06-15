Мельниченко: Не виключаю, що вбивство Гонгадзе могли підлаштувати «під записи»

Якщо справа Кучми слугує тільки для тиску на когось, то вона вдарить бумерангом по Януковичу... Якщо справу закриють, Янукович виявиться наперсточником...

ГПУ порушила проти екс-президента Леоніда Кучми кримінальну справу. Речовим доказом у цій справі будуть так звані «плівки Мельниченка», які зробив екс-майор Державної служби охорони України, колишній охоронець Кучми Микола Мельниченко. Сам майор, як і решта громадян, був здивований, що справу проти екс-президента порушили через стільки років…

Пане Мельниченку, ви, знаю, і не сподівалися, що в справі Гонгадзе проти Кучми порушать кримінальну справу, а тут раптом стільки галасу…

Для мене це справді була несподіванка, бо з приходом до влади Януковича в мене були дуже маленькі надії, що проти Кучми порушать кримінальну справу. Чесно кажу. Проте сьогодні справу проти Кучми порушено, і це факт. І те, що це відбулося з політичної волі Януковича, – теж факт. Були всі підстави вважати Януковича більшим адвокатом Кучми, ніж того ж Ющенка.

Чи її використовуватимуть в особистих цілях? Так, і це теж факт. Але чи збігаються чиїсь особисті цілі з національними інтересами? Так, збігаються...

Мені особисто вигідно, аби проти Кучми було порушено кримінальну справу, щоб у суді було досліджено все: мотивацію, як він це робив. Тобто хочу, аби все було доведено до логічного завершення.

Янукович зацікавлений? Безперечно, так! Чому? Рівень довіри до Януковича падає. Тому йому потрібно зробити щось таке, аби народ це сприйняв наче національну ідею. Безповоротність покарання і може стати тією національною ідеєю. Але… Усі перемоги й поразки сьогоднішньої влади сприймаються, асоціюються безпосередньо з Януковичем. Нічого доброго з того не буде, якщо цю кримінальну справу використають тільки для шантажу – щоб Литвин був ще більш покладистий і робив усе, що потрібно, щоб сім’я Кучми, той самий Пінчук був більш контактний, щоб віддали заводи, пароплави тому, кому потрібно, щоб працювали в тому напрямку, якому потрібно. Аби медіаімперія Кучми теж працювала в лояльності до влади...

Якщо справа Кучми слугує тільки для цього, то, звісно, вона вдарить бумерангом по Януковичу. Обов’язково вдарить!

Слухаючи вас, доходжу висновку, що ви вірите в щирі наміри влади, яка хоче показати справедливість. Мовляв, ми і до Тимошенко, і до Кучми однаково ставимося?..

Ні, я не вірю в щирі наміри! Просто збіглися інтереси! Янукович зробив вибір – скинути з себе баласт Кучми, він не захотів бути його адвокатом. Ющенко цього не захотів зробити, і подивіться, де зараз Ющенко…

Команда Януковича – це прагматики, циніки, які роблять все заради себе, але в даному випадку їхні інтереси збіглися з народними.

…Нас взяли й тупо пограбували. Легалізація записів дає можливості повернути в казну несусвітні скарби, які були вкрадені Кучмою. І зараз бабуся, яка отримує 800 гривень, могла б отримувати 1,5 тисячі гривень – якби Кучма не пограбував її свого часу. Якщо повернути ці кошти, це дасть можливості наповнити Пенсійний фонд, Україні не потрібно буде брати якісь кредити…

Тобто проти Кучми мали б порушити кримінальну справу не лише за вбивство Гонгадзе, а й за розкрадання державного майна у великих розмірах?

Має бути досліджено кожен протиправний факт, зафіксований на записах.

Ви досі не довіряли першому заступникові генпрокурора Ренату Кузьміну, не хотіли з ним співпрацювати, а тепер називаєте його «бульдогом» у хорошому розумінні цього слова. Що змінилося?

Так, я таке казав, не довіряв йому, але тепер маємо результат, бо була політична воля президента.

Як ви гадаєте, чому проти Кучми порушили кримінальну справу, а проти Литвина – ні? Що, політичної волі Януковича на Литвина не вистачило?

Литвин дуже хитрий. Литвин дуже багато речей робив чужими руками. Дуже багато… Чи вдасться слідству його спіймати? Не знаю. Він був дуже обережний…

Обережніший, ніж Кучма?

Так!

Коли перемагав Ющенко, казали, що він Кучмі давав гарантії, якщо той мирно піде. Ви щось про це знаєте?

Ющенко – аморальна людина, яка ще може зробити добро для України – взяти й емігрувати, виїхати геть з України, щоб його й духу тут не було, - за ту брехню і фарисейство щодо багатьох-багатьох людей. Я вже казав, якщо якась нормальна людина побачить Ющенка, нехай плюне йому в лице.

Яке перше враження від справи проти Кучми? Молодець Янукович, мужик, зробив! Не базарив, що він це робитиме, а взяв і зробив. А Ющенко – просто тріпач!

Що далі? Залежить усе від нас, від вас. Журналісти можуть зробити так, що справа дійде до логічного завершення.

Якщо Янукович зробить так, що кримінальну справу повертають чи закривають, бо все повернеться проти нього, - тоді до Януковича буде ставлення одне: як до дрібного шахрая, афериста.

Чи посадять Кучму до в’язниці? Не знаю... Сумніваюся.

Якщо кримінальну справу закриють, то Янукович і всі з ним виявляться наперсточниками. Тому питання, чи хоче Янукович бути наперсточником у очах усього світу?

Багато людей припускають, що вбивство Гонгадзе вчинено вже “під записи”, тобто після них, аби звинуватити Кучму… Ви самі припускаєте це?

Я цього абсолютно не виключаю. Усе може бути. Усе може бути... Тому я хочу прозорого суду. Якщо є найменший доказ чогось такого, то прокуратура, суд мають поставити крапку.

Убивство під записи? Така версія має право на існування.

Розмовляла Оксана Климончук