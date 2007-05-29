Плюща дивує, що в засіданні КС намагаються взяти участь сторонні особи

Секретар Ради національної безпеки та оборони Іван ПЛЮЩ наголошує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО видає укази виключно в межах своїх повноважень, визначених Конституцією України для глави держави як гаранта дотримання прав і свобод людини і непорушності Основного закону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, І.ПЛЮЩ також заявляє, що “шануючи політичні домовленості, Глава держави призупинив на 29 і 30 травня 2007 року дію статті 2 Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 355 “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів”.

«Цього часу має бути достатньо, аби внести усі необхідні зміни до законодавства. Треба працювати, а не шукати приводів, щоби зірвати домовленості», – наголошує секретар РНБО.

Зокрема, він застерігає від спроб вільного тлумачення пунктів Спільної заяви Президента України, голови Верховної Ради України і прем`єр-міністра України щодо розв’язання політичної кризи і проведення дострокових виборів до Верховної Ради України.

«Сторони взяли зобов`язання не допускати втручання у діяльність органів судової влади та правоохоронних органів поза межами своєї компетенції. Цей пункт має бути безумовно виконаний – але виконаний всіма», – наголошує секретар РНБОУ.

На переконання І.ПЛЮЩА, “законні дії, спрямовані на виконання указів Президента, а також на передбачені законодавством судові процедури, не можуть бути порушенням домовленостей”. “Той, хто найбільше кричить про це, якраз і хоче ці домовленості зірвати», – зазначає І.ПЛЮЩ.

Він також наголошує, що в питанні призначення в. о. генпрокурора, відставки суддів Конституційного Суду, перепідпорядкування внутрішніх військ, а також оцінки дій міністра внутрішніх справ при силовому захопленні МВС Генпрокуратури позиція Президента залишається незмінною.

«Президент діє в межах своїх повноважень. Він призначив в. о. генерального прокурора В.ШЕМЧУКА, і це рішення досі ніким не оскаржене. С.ПІСКУН може оскаржувати таке рішення, однак здійснювати це коректно. Існує також факт силового нападу спецпідрозділів МВС на приміщення Генеральної прокуратури, на працівників Управління державної охорони. Спецпідрозділи використано не за призначенням, усупереч закону, з виключно політичною метою. Цьому факту необхідно дати оцінку, щоби виключити його повторення в майбутньому», – наголошує І.ПЛЮЩ.

Секретар РНБО також заявляє, що внутрішні війська залишаються в підпорядкуванні Президента України як Верховного Головнокомандувача.

«У Конституції України чітко зазначено, що закони, які прийняті до ухвалення Конституції (і зокрема закон про внутрішні війська), діють лише в частині, що їй не суперечать. Президент України як Головнокомандувач здійснює командування усіма військами, і внутрішніми зокрема. Вже нова Верховна Рада, очевидно, приведе положення закону про внутрішні війська у відповідність до норм Конституції», – підкреслив секретар РНБОУ.

Крім того, І.ПЛЮЩ висловив здивування, що в засіданні Конституційного Суду намагаються взяти участь сторонні особи. «Є Укази Президента щодо відставки трьох суддів Конституційного Суду. Рішення про їх поновлення на посадах немає. Тому дії державної охорони є не втручанням у роботу суду, а виконанням своїх законних функцій», – заявив він.

Секретар РНБОУ також зазначив, що пов’язує надії із якнайшвидшим залагодженням усіх питань, пов’язаних з організацією дострокових виборів, із роботою Верховної Ради України.

«Зараз у стінах парламенту йде напружена конструктивна робота. Спроби перешкодити їй не мають перспективи. Коаліція має, нарешті, виконати домовленості, завізовані її лідерами», – наголосив І.ПЛЮЩ.