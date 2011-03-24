Кримінальної справи за побиття даїшника охороною нардепа не буде

Прокуратура Луганської області не порушуватиме кримінальну справу за інцидентом, який стався між охоронцем народного депутата України Володимира ЛАНДІКА і старшим сержантом ДАІ Олексієм КОСЯКОВИМ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар прокуратури Олександр ЗАЙЦЕВ.

За його словами, не було виявлено причин для порушення кримінальної справи.

Він також додав, що рішення прокуратури було доведене обом сторонам, але жодна з них його не опротестувала.

Як повідомляв УНІАН, скандал за участю народного депутата від ПР В.ЛАНДІКА і працівників ДАІ стався в Луганську 12 березня. Нібито працівники ДАІ зупинили автомобіль народного депутата за перевищення швидкості, після чого охорона депутата влаштувала бійку з даішниками через те, що ті «вимагали хабар». В результаті інциденту постраждав один із інспекторів ДАІ – О.КОСЯКОВ.

У ДАІ звинуватили депутата В.ЛАНДІКА в підбурюванні до побиття працівника правоохоронних органів.

Спочатку народний депутат повністю заперечував свою провину і провину охоронця в побитті працівника ДАІ, проте пізніше визнав провину свого охоронця в інциденті.

Депутат запевнив, що його помічник приїжджав до інспектора ДАІ О.КОСЯКОВА до обласної лікарні, вибачився перед ним.