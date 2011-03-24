Кримінальної справи за побиття даїшника охороною нардепа не буде
Прокуратура не бачить причин
Прокуратура Луганської області не порушуватиме кримінальну справу за інцидентом, який стався між охоронцем народного депутата України Володимира ЛАНДІКА і старшим сержантом ДАІ Олексієм КОСЯКОВИМ.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар прокуратури Олександр ЗАЙЦЕВ.
За його словами, не було виявлено причин для порушення кримінальної справи.
Він також додав, що рішення прокуратури було доведене обом сторонам, але жодна з них його не опротестувала.
Як повідомляв УНІАН, скандал за участю народного депутата від ПР В.ЛАНДІКА і працівників ДАІ стався в Луганську 12 березня. Нібито працівники ДАІ зупинили автомобіль народного депутата за перевищення швидкості, після чого охорона депутата влаштувала бійку з даішниками через те, що ті «вимагали хабар». В результаті інциденту постраждав один із інспекторів ДАІ – О.КОСЯКОВ.
У ДАІ звинуватили депутата В.ЛАНДІКА в підбурюванні до побиття працівника правоохоронних органів.
Спочатку народний депутат повністю заперечував свою провину і провину охоронця в побитті працівника ДАІ, проте пізніше визнав провину свого охоронця в інциденті.
Депутат запевнив, що його помічник приїжджав до інспектора ДАІ О.КОСЯКОВА до обласної лікарні, вибачився перед ним.