”Скільки коштували акції протесту коаліції?”. Повтор прес-конференції на 5 каналі

Повтор на 5-му телеканалі прес-конференції в УНІАН “Скільки коштували акції протесту проурядової коаліції?”, на якій було представлено підрахунок вартості масових заходів протесту та можливі витрати у разі “силового протистояння” відбудеться о 12.30

Учасники прес-конференції порівняли фінансові витрати на “помаранчеву революцію” (2004) та “біло-синій майдан” (2007), надали деталі обчислення, статті витрат та методологію обчислення коштів. Учасники: Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократій та Володимир Цибулько, політичний експерт