У Державній думі зібралися «професійні росіяни»

Учора в Державній думі пройшов збір «професійних росіян». Називалось це круглим столом «О русском и русскоязычном движении Украины». Як завжди, «високими зборами» керував головний українофоб Російської Федерації, одіозний Костянтин Затулін.

Це він у квітні 2009 року в Харкові закликав до походу проти українців, заявивши, що на користь російської політики «необов`язково Україна повинна зберігатися як держава». Тоді антиукраїнська зграя в Харкові поставила мету (як заявив в своїй доповіді Затулін) – боротися з Україною «як з головним конкурентом на пострадянському просторі».

Враховуючи, що інвестор антиукраїнських проектів (людина, котра втратила довіру президента, а по суті, звичайний злодій) Юрій Лужков сьогодні живе в Лондоні, думські «друзі Києва», у «змовницькій атмосфері інтриг, таємниць і зрад» почали пошук грошей і закликають «п`яту колону» мобілізуватися в боротьбі за російську ідею в Україні! Для «маршу на Київ».

Схоже, що приборкання України для українофобів і їх продажних українських преторіанців стає магічною формулою для вирішення своїх внутрішньоросійських проблем. Напевно, тому навіть прокремлівські інтелектуали, типу Гліба Павловського, заговорили про крах старої геополітичної системи, народження імперії на чолі з великими гросмейстерами путінскої більшості.

Головний ворог Затуліна і Корнілова в Україні – це виявляється, Савік Шустер. Це він, за їх словами , розв`язав пропагандистську війну проти росіян в Україні.

Що на це сказати?! Зайдіть в будь-який книжковий магазин Москви, і ви на полицях знайдете сотні, тисячі книг, монографій, «вчених записок», які клянуть все українське. Сумно, але коли «коричневий колір» стає модним у політиці , його шанувальники домінують не тільки в політичних, але і в літературних колах.

Можу тільки повторитися. Костянтина Затуліна на дух не переносять в російському МЗС. В усякому разі, всі його акції втручання у внутрішньополітичні процеси в Нагірному Карабаху, в Грузії, в Україні, в Таджикистані, в Білорусії ніколи не були позитивно оцінені у відомстві Сергія Лаврова.

Більше того, відомий журналіст Матвій Ганопольський вважає Затуліна «головним руйнівником СНД». «Ви скільки нещасть принесли СНД і багато в чому завдяки вам СНД знаходиться в такому плачевному стані», - заявив журналіст у прямому ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

Костянтин Затулін – це «канава», узбіччя російської політики, політичний маргінал, який завойовує популярність епатажними заявами і мобілізацією невдах, що проживають на території колишнього Радянського Союзу. Всі його потуги одержати синекури у виконавчій владі закінчувалися крахом.

У Росії достатньо здорових і розумних політиків, які щиро бажають налагодити конструктивні, взаємовигідні відносини між нашими країнами. Тому важко зрозуміти тих, хто в українському політичному класі несе відповідальність за цей сегмент зовнішньої політики країни і популяризує Костянтина Затуліна.

Коли нинішня українська влада запрошує його до Києва і надає йому почесне місце в першому ряду своїх партійних тусовок, хочу нагадати небайдужим фанатам цієї людини ще одну його програмну заяву. «Я не бачу причин, з яких у Росії насправді не запанує точка зору, що чим гірше для України, тим краще для Росії», - вважає Затулін.

І в кінці – анекдот, точніше загадка, що має відношення до керівника PR-контори під назвою «Інститут країн СНД і співвітчизників». А скажіть, з якого боку панянки повинен йти джентльмен, якщо вона несе валізу в лівій руці?

Віктор Тимошенко