Нового главу УГКЦ привітав навіть Московський патріархат

Ющенко так зачитався, що й не помітив, коли збирали “на боже”, але Катерина смикнула його за рукав, Ющенко кинув долари... Серед священиків помітили єпископа УПЦ МП, який сів за стіл з Яценюком...

– Коли ви вийдете з храму, вам в обличчя війне подих весни. Сьогодні ми пережива-ємо весну нашої церкви, яка у своєму воскресінні починає молодіти Духом Святим, – так Блаженніший Святослав говорив до своїх вірних у першій промові як глава Української греко-католицької церкви.

Я вперше бачила, як на трон зводять главу церкви… Під час цієї церемонії, такої величної і водночас скромної, у багатьох на очі набігали сльози.

Урочиста літургія тривала три з половиною години, в один храм з’їхалося понад 250 священиків і понад чотири тисячі вірних. І жодної тисняви, метушні чи непорозуміння.

До Києва прибуло близько 60 ієрархівУГКЦ та інших східних католицьких церков...

Усі вони йшли процесією попереду з Хрестом і хоругвами, слідом за ними – одягнений у архієрейські ризи новообраний предстоятель церкви Владика Святослав.

Далі предстоятель сходить на архієрейський амвон (кафедру в центрі храму) під спів «Аксіос!» (з грецької – «гідний»). Йому подають предстоятельський омофор і панагію. Він надіває ці елементи перед богослужінням...

Новому главі церкви вручають митру і новий жезл – символ прийняття влади і повноважень.

Починається служба Божа… Співає хор.

Посол США в Україні Джон Теффт теж прийшов на урочисту літургію. Пан посол навіть робив знімки мобільним телефоном. Як він сказав кореспондентові УНІАН, пришов на урочистості, аби передати вітання від президента та уряду США.

Екс-президент Віктор Ющенко, який прийшов з дружиною Катериною, демонстрував набожність (цілу службу читав книжечку з урочистою літургією). Пані Катерина стояла по праву руку від чоловіка, а ліворуч пристроїлася заступниця глави Адміністрації президента Ганна Герман. Вони з Ющенком весь час перешіптувалися. У кінці служби Ющенки причастилися.

Екс-президент так був зачитався, що й не помітив, коли збирали “на боже”, але дружина смикнула його за рукав, Ющенко кинув долари.

Знаючі люди помітили серед священиків єпископа УПЦ Московського патріархату Іларія – кажуть, це вперше представник МП офіційно був присутній на літургії з греко-католиками та Київським патріархатом…

Звертає на себе увагу вік новообраного Патріарха – йому лише 41, і він наймолодший з єпископів усіх конфесій.

У своїй першій проповіді Блаженніший дав зрозуміти, які будуть пріоритети УГКЦ – зміцнювати, об’єднувати й поширювати...

Згадав він і свого попередника:

– Для мене особисто Блаженніший Любомир є добрим батьком, який то пригортав мене до свого серця, допускав до найінтимніших думок, бажань мрій як свого найближчого співпрацівника, то відпускав дуже далеко – на інший край світу, аби я, як казав він, навчився давати собі раду. А сьогодні так Господь Бог зарядив, щоби він передав мені церкву, заради якої живе... Для мене є великою честю бути його спадкоємцем, продовжувачем його справи, більше того – мешкати разом з ним, черпати з його мудрості, з його слова, з його підтримки, з його просто присутності, яка заспокоює усякі хвилі.

Кардинал Любомир не промовив жодного слова, скромно спостерігаючи за всім дійством. Після літургії на прийом теж не залишився.

Особливо приємно було Блаженнішому, за його словами, у перший день свого священства “по-братськи” обійняти владику Іларія – єпископа УПЦ МП, владику Євстратія – єпископа УПЦ КП та преосвященного владику Володимира Української православної автокефальної церкви.

Цікаво, що глава УГКЦ, говорячи про владику Іларія, сказав лише «Українська православна церква», а визначення «Московського патріархату» опустив.

Звертаючись до іноземних делегації різними мовами, Блаженніший демонстрував свою освіченість.

Не забув і про своїх батьків:

– Тут сьогодні присутні мій батько і брат з братовою. Мама, мабуть, дивиться нас по телебаченню зі Стрия. Учора вони, бідні, пережили нашестя преси, що окупувала нашу хату в Стрию, розставили по кутах моїх батьків і випитували в них секрети мого дитячого, юнацького життя, – жартував він.

Патріарх Філарет УПЦ КП подарував Блаженнішому Святославу панагію, хрест і енколпіон – відзнаки предстоятельського сану:

– Ми раді, що обрали Блаженнішим Святослава Шевчука, сподіваємося, що відносини між Київським патріархатом та Українською греко-католицькою церквою продовжуватимуться в такому ж дусі, - сказав Патріарх Філарет. - Я радий, що в нас хороші відносини, які заклав ще кардинал Любомир Гузар. Ми, Православна церква Київського патріархату, Греко-католицька церква, також Римо-католицька і протестантські церкви показують приклад єднання українців. Оскільки тут багато політичних діячів, тому хочу звернути їхню увагу на те, як треба єднатися українцям.

Єпископ МП Іларій передав привітання від митрополита Володимира. Спочатку зачитав офіціоз, а потім щось довго шептав на вухо новому главі.

Під час прийому всі пильно стежили, чи сяде єпископ Іларій за стіл. І він таки сів, причому за один стіл з Арсенієм Яценюком…

Катерина Ющенко на прийом пішла сама, без чоловіка:

– Сьогодні надзвичайно радісний день, історичний день для України, - сказала вона кореспондентові УНІАН. - Сподіваюся, що почнеться новий етап між церквами, новий етап приходу молодих людей до церкви. Гадаю, Блаженніший більше звертатиме увагу на молодих людей, це дуже допомагатиме сім’ям України, відповідно розвитку нашої держави.

Пані Катерина подарувала Блаженнішому Святославу портрет Андрея Шептицького на полотні.

Владика Богдан Дзюрах, який був одним з претендентів на пост глави церкви, відзначив “дар мудрості” Блаженнішого.

– І з цього дару мудрості виростають усі його інші чесноти: знання, вченість, душпастирська ревність, його покора, його простота, людяність, щирість, - поділився він з нами.

Депутата Тараса Чорновола часто зустрічаю на греко-католицькій службі.

– Блаженніший Святослав – неймовірно освічена людина, - сказав Чорновіл. - У нього блискуча освіта. Він отримав у Римі докторський ступінь з особливою відзнакою, який дається буквально одиницям. Гадаю, він знайде потрібні контакти, що допоможе церкві відігравати ще більшу роль в українському суспільному житті.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко на літургію не прийшла, але на урочистий прийом потрапити встигла. З’явилася з блиском, перебираючи на себе всю увагу, з оберемком білих троянд. Попросила Блаженнішого про зустріч, як той «тільки освоїться»:

– Глава УГКЦ – людина глибоко віруюча, дуже освічена, віддано любить Україну, - поділилася пані Тимошенко з УНІАН. - Переконана, що все це примножить любов у серці людей і до Бога, і одне до одного. І все в нашому світі стане кращим.

Про що саме вона хоче поговорити з Блаженнішим, однак, не уточнила.

Привітати новобраного прийшло багато гостей. Помічені були посол Ізраїлю в Україні Зіна Калай-Клайтман, Арсеній Яценюк з дружиною Терезією, Валентин Наливайченко, колишні міністри культури Юрій Богуцький та Василь Вовкун, екс-віце-прем’єр Іван Васюник, Євген Сверстюк, прес-секретарка президента Дарка Чепак, письменник Василь Шкляр, посол Аргентини Ліла Ролдан Ваcкеc де Муан, посол Лівану Юсев Садака…

Оксана Климончук