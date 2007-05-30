БЮТ: ”мінування” парламенту - це тактика соціалістів з комуністами

Народний депутат Дмитро ШЛЕМКО (БЮТ) вважає, що замінування Верховної Ради вигідне коаліції, щоб зірвати прийняття законопроектів щодо виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи ситуацію навколо повідомлення про замінування будівлі парламенту.

За словами Д.ШЛЕМКА, сьогодні фракції КПУ та СПУ «знову зривали всі перемовини». «Це їхня тактика. На це повелися «регіонали», - зазначив Д.ШЛЕМКО.

За словами депутата, у Партії регіонів є два підходи щодо необхідності проведення виборів. На його думку, події свідчать, що, «напевно, керівництво Партії регіонів не управляє тими регіоналами, які не хочуть виборів». Як вважає Д.ШЛЕМКО, «коаліція боїться, вона знає, що нічим іншим, крім програшу, не повернеться 30 вересня».

Він зазначив, що сьогоднішнє замінування ВР вигідно тим, хто не хоче, щоб відбулося продовження засідання парламенту. Таким чином, вважає Д.ШЛЕМКО, коаліція хоче «стимулювати процес переговорів і примусити Президента ще йти на певні поступки».