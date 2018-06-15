Віхи тижня. Україна проти Кучми, Азаров проти хамства

Порушення кримінальної справи проти Леоніда Кучми і подальший розвиток подій навколо екс-президента можуть стати найважливішими політичними подіями весни. Юлія Тимошенко вирвалася на саміт Європейської народної партії. Микола Азаров закликав однопартійців перестати грубіянити співгромадянам.

Підвішений Кучма

Сміливість Генеральної прокуратури останнім часом вражає. Одна справа – коли перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в телевізорі виконує «Мурку» або починає новий етап розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка. І зовсім інша – порушення кримінальної справи проти Леоніда Кучми. Другому президентові минулого тижня довелося несолодко: він не тільки побував у Генеральній прокуратурі на допитах і дав підписку про невиїзд, але і вимушений був споглядати тріумф Миколи Мельниченка. Колишній майор Управління державної охорони не приховував своєї радості і роздавав обіцянки на всі сторони з такою активністю, ніби відразу став одноосібним вершителем людських доль. Життя вже найближчим часом остудить ентузіазм Миколи Івановича. Видно, боротьба за очну ставку з Кучмою стане фіналом його публічної активності, оскільки Мельниченко свої функції в основному виконав, а музику в «справі Гонгадзе» замовляє далеко не колишній президентський охоронець.

Українські політики порушенням кримінальної справи проти Кучми виявилися, м`яко кажучи, приголомшені. Довго мовчав і Віктор Янукович. З цієї причини і представники Партії регіонів виявилися нездатними висловити єдину позицію, чекаючи відмашки з Банкової. Юлія Тимошенко події навколо Кучми порівняла з «димовою шашкою», що відволікає увагу, і пообіцяла Януковичу відповідальність за всі дії на посту президента.

І чим, скажіть, у майбутньому четвертий український президент може виявитися кращим за другого? Порушення кримінальної справи проти Кучми довело, що недоторканим є тільки діючий глава держави. Тому новини у справі про отруєння Ющенка навряд чи змусять себе довго чекати.

Помітно напружений Володимир Литвин, який рясно представлений на «плівках Мельниченка», які відразу стали речовими доказами, адже події розвиваються за несприятливим для нього сценарієм. Загальний настрій у політичній тусовці можна передати так: мало хто вірить, що Кучму притягатимуть до відповідальності, але ніхто не знає, як далі розкручуватиметься маховик кримінальної справи.

Європейська Тимошенко

Серед версій про причини порушення кримінальної справи проти Кучми звучала й така: влада хоче показати, що перед законом усі рівні, згладивши заяви Юлії Тимошенко в Брюсселі, на саміті Європейської народної партії. Юлія Володимирівна помітно полегшила своїм опонентам завдання, не розповівши єврослухачам нічого нового. Її спроби використати сцени з Апокаліпсису для ілюстрації процесу української євроінтеграції спробував зупинити комісар ЄС з питань розширення Штефан Фюле. Прагнучи в Європі вирішувати внутрішньополітичні завдання, лідер «Батьківщини» мимоволі демонструє свою слабкість, адже аргумент «мене почули в ЄС» непридатний для дискусії з Януковичем.

Мабуть, єдиними результатами поїздки екс-прем`єра на саміт ЄНП стало нагадування про себе і ведення світських бесід з провідними політиками Старого Світу. Їх сьогодні куди більше цікавить розвиток ситуації у Лівії, економічні проблеми Євросоюзу і наслідки землетрусу в Японії, ніж доля української демократії. Ідея міжнародного розслідування корупції в Україні, запропонована Тимошенко, напевно, добре лягає в світовий тренд глобалізації, але може погано відбитися на українському суверенітеті.

Зайнятий Азаров

Пан Янукович, який затемпературив під час оголошення кримінальної справи проти Кучми, надав можливість політично безликому прем`єр-міністрові Азарову виступити з прочуханом для своїх однопартійців. Ось тільки незрозуміло, навіщо для проведення «душевної розмови» потрібно було у середині тижня відривати 7 тисяч «регіоналів» від поточних державних справ, адже на зборах були присутні практично повним складом Кабінет міністрів і керівництво президентської Адміністрації. Щось у подібних заходах є від тоталітарної естетики. Микола Янович закликав соратників не грубіянити громадянам, що виглядає дуже актуальним не тільки в світлі масштабів представництва Партії регіонів у владі, але й соціально-економічного становища в країні. Підтвердив опереточність своєї опозиційності лідер комуністів Петро Симоненко, вшанувавши присутністю збори партії великого капіталу. Спікер Володимир Литвин відмітився публічним пхиканням про необхідність для Партії регіонів враховувати інтереси партнерів. Влада ж вчинила як у відомій байці, напередодні замінивши висуванця Народної партії на посту гендиректора «Укрзалізниці» на депутата-«регіонала».

На цьому тлі обіцянка Сергія Тігіпка піти у відставку, якщо до кінця весняної парламентської сесії не буде прийнято пенсійну реформу, виглядає прикладом громадянської мужності. Правда, за рік популярності віце-прем`єра, що грає роль реформатора при Януковичі, знизилася в чотири рази, тому він і шукає ручку катапульти на чиновницькому кріслі.

Євген Магда