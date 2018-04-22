Василь Кисельов: де 150 мандатів? Хай покладуть Морозу на стіл...

Сьогодні Партія регіонів заявила про готовність політсили відкликати підпис лідера ПР під спільною заявою Віктора Ющенка, Віктора Януковича та Олександра Мороза. УНІАН звернувся за інтерв’ю до заступника голови фракції Партії Регіонів Василя Кисельова

Чим викликана заява Партії Регіонів про можливість зриву домовленостей щодо проведення дострокових виборів?

Коли на зустрічі перших осіб обговорюється тема, і нібито знайдено компроміс, то потім стає не по собі, коли через деякий час Іван Степанович Плющ в ультимативній формі заявляє, що всі укази Президента, включаючи перепідпорядкування внутрішніх військ, укази щодо розпуску парламенту (хоча нібито знайдена формула про нібито складення повноважень нардепів-опозиціонерів), щодо звільнення Піскуна, звільнення та призначення суддів, легітимні.

Але хіба це все не обговорювалося на зустрічі Президента та прем’єра?

Обговорювалося. І ми сподівалися, що спільна мова знайдена. Але коли суди один за другим приймають рішення, що прокурор звільнений незаконно, то це і дитині зрозуміло, що Секретаріат іде на конфронтацію. Адже Президент на це має право тільки за погодження Верховної Ради.

А що, доля Піскуна не обговорювалася?

Теж обговорювалася. Але ми були вражені, коли Плющ заявив про легітимність указів Президентів. Якщо Президент хоче силою привести Шемчука і посадити в крісло Генпрокурора, ми фізично не дамо це зробити. Ми, депутати Регіонів, станемо там біля Прокуратури і скажемо Президенту: зайди у Верховну Раду, отримай згоду і звільняй, якщо на те є підстави. Якщо ти цього не зробив, то звільнення незаконне.

Невже звільнення Піскуна може стати каменем спотикання у реалізації таких серйозних політичних домовленостей?

Я не думаю, що тільки це. Президенту не треба, щоб працювала Верховна Рада, щоб працював Конституційний суд та суди загальної юрисдикції. Він хоче собою підмінити всіх.

Василю Олексійовичу, ну що ви таке кажете? Президент витратив величезну кількість часу, щоб домовитися про дату виборів...

Наводжу абсолютно свіжий факт. Підходить до мене перший заступник голови комітету з питань самоврядування і заявляє, що на дев’яту годину був призначений комітет для того, щоб розглянути імперативний мандат, внесений опозицією. І саме з вини опозиції комітет не відбувся, бо від БЮТу були два чоловіки з чотирьох, від “Нашої України” не було жодної людини. Вони бояться, вони самі не хочуть складати повноваження, ми вже це бачимо.

Вчора ми працювали, і вони, голосуючи за наші закони, визнали, що наша робота після указу була плідною.

Вони підтримали ваші закони, бо по-чесному виконували домовленості. На відміну від вас. Чому не голосуються законопроекти, напрацьовані робочою групою?

І ми по-чесному виконували. І ми проголосуємо законопроекти робочої групи. Але де 150 мандатів? Хай покладуть Морозу на стіл.

Тимошенко каже, що ви приготували 120 мільйонів доларів, щоби простимулювати небажання окремих опозиційних депутатів розставатися із мандатами. І тоді зрозуміло...

Які мільйони? Де вони? Це брєд сумашедшей. Я сам в чергу стану... Ця заява показує, що в неї істерика. Вона не може зібрати мандати. Давайте подивимося, в БЮТ є люди, які вперше зайшли до Верховної Ради. Як і я, до речі, але я чотири рази був у Верховній Раді Криму, і в мене є і перший ранг держслужбовця, і перша категорія, як колишнього голови Верховної Ради Криму, і як представника Президента України в Криму. А багатьом депутатам у разі добровільної здачи мандатів не присвоять перший ранг. Потім, вони втрачають недоторканість, і я одразу ж дістаю папку, в якій документи про те, що Шкіль летів 120 кілометрів на годину по Набережній і збив двох людей. Я вимагатиму, щоб як тільки він здає мандат, його одразу ж взяли під варту. Досить гратися... Так само по Тимошенко, я підніму по ній всі питання. Оці чотири місяці вони не будуть знати куди діватися. Побачимо, що буде.

У випадку, якщо процес складення повноважень і прийняття необхідних законів буде завершений, в якому статусі має працювати Верховна Рада до дати виборів - 30 вересня?

Ми є народними депутатами до складання присяги новими депутатами. Але хочу нагадати, є серйозний нюанс... Якщо ті, хто пройде в парламент, залишаться чимось незадоволеними, вони зможуть зробити те саме і повторити розпуск.

Чи Ви дійсно вважаєте, що можна так швидко створити реєстр виборців? Чи не краще було б потім зробити ґрунтований перепис населення? А не клеїти дані СБУ і ще якихось структур. У жертву політінтересу приноситься достовірність.

Не слід ускладнювати цю процедуру. Це можна зробити за два тижні, давши відповідні завдання на рівні сільських й міських рад. Інша справа, як їх внести у електронну систему? Але кошти Кабмін вже виділив. Проте опозиція боїться іншого, що реєстр виборців не дасть змогу проголосувати лівими паспортами. Тому зараз я в партії запропоную свої послуги, щоб сформувати команду в 225 тисяч осіб (до речі, буде прийнята норма, яка дозволить голосувати членам комісій на місцях роботи). Є така норма, що комісії на дострокові вибори формуються будь-якими громадянами України без прив’язки до місця проживання. Тому ми візьмемо людей з Криму, з Харкова, з Луганська, Запоріжжя, Одеси і направимо у комісії, а згідно закону у комісіях, дільничій чи окружній може бути п’ятнадцять членів. У кожній комісії буде вісім осіб від коаліції, сім – від опозиції. Якщо ми тільки побачимо, що хтось прийшов проголосувати за себе і за того парня, наші люди просто не підпишуть протокол. Крім того, ми вимагатимемо, щоб прикордонна служба дала нам дані, хто 2004 року виїхав за межі України і не в’їхав до цього часу. Таким чином, у реєстрі буде проставлена крапка проти тих, кого не має бути в Україні. Досить, фальсифікувати вибори зараз ми не дамо.

Які найгостріші розбіжності у опозиції та коаліції у питаннях дострокових виборів?

Ми хочемо, щоб була норма явки виборів 50 плюс 1. Бо вони (мається на увазі опозиція – авт.) в своїх областях будуть нас вибивати через суди, а суддів Президент призначав останнім часом по сто людей в день. І нас судами просто задовбають. Тому, щоб цього не було, ми ставимо 50 плюс 1. Якщо норма не буде введена, то ми скажемо своїм виборцям: на вибори не йдемо. Пів-України не піде на вибори. Якщо ви хочете прозорих виборів, то погодьтеся на наші умови. Вони не хочуть, щоб було право похилих людей голосувати вдома...А є люди, яким сімдесят і більше років.

Знаємо ми, що дає це право, це - зручний важель фальсифікації.

Ви помиляєтеся, беріть, коли везете урну, двох людей: одного з коаліції, один – з опозиції. Не дайте фальсифікувати, контролюйте. Це можна попередити. Ми також не хочемо, щоб був електронний сервер.

Чому?

Президент хоче силами СБУ взяти сервер.

А ви контролюйте. Це можна попередити. Спостерігайте.

Там буде без нас кому спостерігати, коли нам видадуть електронну сторінку і з радісним виглядом скажуть: ось тобі результати виборів.

Якою ви бачите поствиборчу коаліцію? Іван Степанович Плющ, яким Ви обурюєтеся, не бачить приводу після виборів не об’єднатися Регіонам і Нашій Україні.

Він би всіх об’єднав: і вужа із єжом. Я не вважаю, що ми коли-небудь зможемо бути у одній коаліції із БЮТ. Я ніколи цього не припускаю. Тимошенко – хвора людина. Я розумію, ми всі тут трохи хворі. Але хіба так можна казати про своїх колег: то Мороза за триста мільйонів купили, то тому мільйони пропонують, то вже знову пропонують сто двадцять мільйонів. Коли вона позбудеться статусу нардепа, ми її спитаємо. Я навіть вніс законопроект: притягнення за наклеп та кримінальна відповідальність за це. А то вона може тріпати язиком де попало, і не відповідає кримінальному порядку. Ось де ви мене не розумієте, я ж не на журналістів наїжджаю, хоча міг би наїхати за наклеп. Я вважаю, що їй буде дуже складно зібрати 151 мандат. Бо її депутати зрозуміли, що вона може набрати максимум 14,2 відсотки, вона візьме вісімдесят чотири, ну, вісімдесят шість людей. І всі, хто порахував, і стоїть за рискою, злякалися: куди вона нас штовхає? Наша Україна приведе ще сорок людей. І що далі? А Тимошенко каже: Партія Регіонів – це клан. Хто? Я – член клану? Я все життя боровся з такими як вона. Хай на свій клан подивиться, на своїх мільярдерів. Хоча я жодного поганого слова не скажу ані на Порошенка, ані на Жеваго. А вона – спекулянтка. Тому що вона свої капітали сколотила на спекуляції газом.

Дуже багато достойників так зробило...

Але чому при цьому одягати сорочку спасительниці?! А у Регіонів все буде добре, до того ж якщо ми проведемо всі реформи... Ви ж бачите, Янукович справляється нормально, і ми можемо піднімати соціальні виплати.

Зараз існують дуже різні думки щодо темпів зростання ВВП, у Терьохіна і Азарова вони відрізняються кардинально...

Так має бути. У Азарова дані об’єктивні, бо він спирається на Держкомстат, а Терьохін - на свої міркування. І я не хочу сперечатися.

Чи відбудуться вибори 30 вересня?

Я дуже на це сподіваюсь. Треба, щоб вони відбулися.

Розмовляла Лана Самохвалова