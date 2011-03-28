Wikileaks: Молдова була готова віддати Придністров'я Україні

Молдавські політики підтримували інтеграцію країни в Європейський Союз шляхом об`єднання з Румунією і можливим приєднанням Придністров`я до України, повідомляє румунське видання HotNews з посиланням на Wikileaks.

Зокрема, румунське видання цитує телеграму Посольства США в Україні в 2007 році під назвою «Україна й Молдова: Придністров`я і причини обопільного роздратування», передає Кореспондент.net.

«Українці констатували, що молдавські політики, дотримуючись проєвропейської політики, неформально підтримували вступ Молдови до Євросоюзу через Бухарест з можливістю приєднання Правого берега Дністра до Румунії і повернення Лівого берега (Придністров`я) Україні», - йшлося в повідомленні.

При цьому американське посольство, за даними HotNews.ro також відзначало, що «Правобережна Молдова замість того, аби бути поглинутою Бухарестом, могла б об`єднатися з румунською державою в наднаціональній структурі під назвою Романова».

У телеграмі також нібито йшлося, що заступник міністра закордонних справ України Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ висловив занепокоєння з приводу відносин Кишинева і Бухареста. Цю позицію, за даними WikiLeaks, також поділяв і Олександр ЧАЛИЙ, який тоді обіймав посаду заступника голови Секретаріату Президента України.

*** Придністровська Молдавська Республіка - невизнана держава на південному сході Європи. Згідно з Конституцією Молдови, територія Придністров`я є частиною Республіки Молдова, але фактично територія Придністров`я Молдовою не контролюється (за винятком декількох сіл). Столиця - Тирасполь.

Незалежність Придністровської Молдавської Республіки не визнана жодною країною-членом ООН. Площа Придністров`я становить 4 163 кв. км., чисельність населення - близько 530 тисяч. Згідно з переписом 2004 року, національний склад Придністров`я: молдавани - 31,9%, росіяни - 30,3%, українці - 28,8% (близько 160 тисяч).