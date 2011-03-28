Губернатор - з оптимізмом: на 2,5 тисячі гривень народ живе!

Голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК переконаний, що сьогодні 2,5 тис. грн. зарплати на 100% забезпечують людині біологічну норму споживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання чи «Можна людині із середньою зарплатою в області 2,5 тис. грн. з урахуванням тотального підвищення цін на комунальні послуги, проїзд і продукти харчування, більш менш гідно прожити місяць?».

А.БЛИЗНЮК сказав: «2,5 тис. грн. забезпечують на сьогодні нормальну, ну, скажімо, яку нормальну - забезпечують споживчий кошик, яки передбачений біологічною нормою на всі 100%». При цьому він додав, що з цієї суми щомісячно «53% люди витрачають на продукти харчування, а на послуги житлово-комунального господарства – 11%, ну та інші там продукти тривалого попиту і так далі». «Тому в нинішніх умовах на заробітну плату в 2,5 тис. грн. народ живе!», - підсумував губернатор, роблячи оптимістичний наголос на останньому слові.

Нагадаємо, на прес-конференції 21 березня ц.р. А.БЛИЗНЮК озвучив, що його річний дохід за минулий 2010 рік становив 400 тис. грн., тобто щомісячний, у середньому, - 33,3 тис. грн.

Тоді А.БЛИЗНЮК демонстрував, як сплачувати комунальні рахунки через Інтернет і закликав до цього всіх жителів регіону. На репліку журналістів, чи враховує він субсидії, губернатор сказав: «Я субсидію не одержую. Як я можу одержувати, коли у мене більш як 400 тис. грн. річного доходу!».