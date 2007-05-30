Блок Тимошенко і Наша Україна розпочинають засідання фракцій

Фракції «Наша Україна» і БЮТ найближчими хвилинами мають розпочати засідання фракцій.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, засідання фракцій має відбутися під головуванням Юлії ТИМОШЕНКО та В’ячеслава КИРИЛЕНКО.

Зокрема, під час засідань фракцій планується обговорити питання щодо результатів зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та лідером БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, обговорюватиметься питання щодо подальшої участі опозиційних фракцій у засіданні ВР.