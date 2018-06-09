У Сумах вирішили повернути собі Україну (фоторепортаж з мітингу)

У Сумах стартувала безстрокова акція протесту «Поверни собі Україну!» проти дій влади - близько тисячі місцевих жителів прийшли на мітинг з плакатами і гаслами.

Організатором акції виступила Громадська рада Сумщини, створена 22 березня представниками громадських, профспілкових, підприємницьких, молодіжних організацій і промислових підприємств.

Активіст підприємницького руху Людмила Северина викликала своїм виступом бурхливу реакцію серед присутніх на мітингу сумчан, оскільки за «репресивні» реформи влади, спрямовані на «катастрофічне» погіршення добробуту простих людей, закликала судити вищих посадовців держави - Януковича, Азарова, Тігіпка, Табачника та інших. Не забула підприємниця і про керівників Сумщини. «Подивіться, що пишуть на стінах: "Вигнали німецьких - виженемо і донецьких!". Їх вже порівнюють з фашистськими загарбниками! Треба гнати цю донецьку владу. Чому нам так не щастить? То Щербань (екс-губернатор Сумської області Володимир Щербань - УНІАН) знищував Сумщину, проти якого студенти піднімалися на боротьбу, тепер Чмирь (голова Сумської ОДА Юрій Чмирь) приїхав, який в Шостці всі заводи порізав на металобрухт», - заявила Людмила Северина зі сцени.

Інші промовці також наголошували, що нинішня влада привела до зубожіння народу замість обіцяного поліпшення життя «вже сьогодні». Багато йшлося про початок третього Майдану. Разом з негативною оцінкою роботи президента, уряди, губернатора на мітингу звучала і критика на адресу і місцевого мера Геннадія Мінаєва. До цього сумчан спонукали постійне зростання цін на електроенергію, воду, тепло, газ, істотне підвищення цін на найнеобхідніші продукти, зокрема, гречку, борошно, масло, та інші соціальні проблеми.

Керівник Сумського міського об`єднання «Правич» Ігор Бурлака озвучив вимоги про перевибори Верховної Ради України і відставки міністрів, відповідальних за погіршення економічної ситуації і посилення податкового тиску на підприємців. Він закликав голову облдержадміністрації Юрія Чмиря та інших представників обласної влади прийти на наступний мітинг і відзвітувати перед людьми про свою роботу.

На мітингу також був зачитаний текст листа до сумчан лідера «Народної самооборони» Юрія Луценка. У листі він пише, що хоче підтримати сумчан, оскільки його багато що пов`язує з цією областю, зокрема, те, що його мати - з-під Глухова, а також власна участь у таких акціях як «спалення чучела Щербаня в 2003-му, звільнення студентів у донецького генерала міліції, який обісцявся в своєму кабінеті в 2004-му, через незабутні 20-тисячні мітинги в 2007-му, турботи сумських підприємців в 2010-му». Опозиціонер закликав городян - «Не бійтеся, боріться! Пригадайте, як вони злякалися ваших синів і дочок-студентів в 2004-му. Пригадайте, як вони тремтіли від вашої єдності в 2005-му. Організовуйтеся, дійте, захищайте себе! З Сум завжди починалася перемога».

На мітингу виступив брат опального екс-міністра - Сергій Луценко. Він подякував жителям Сумської області за те, що ті зібрали 50 тисяч підписів з вимогою негайного звільнення Юрія Луценка з-під варти. Політик показав добре знання місцевих проблем. Обласну владу на Сумщині Сергій Віталійович назвав «футбольною», тому що у вівторок, 29 березня губернатор Юрій Чмирь «витратив половину дня на обрання себе на посаду президента обласної федерації футболу».

Луценко також припустив, що велика кількість ліфтів у Сумах зупинені, тому що влада намагається завести на Сумщину «свою» фірму по перевірці ліфтового господарства, яка одержить за це гроші.

Народний депутат України від «Народної самооборони» Юрій Гримчак звернув увагу учасників мітингу на величезний плакат із зображенням президента Віктора Януковича в оточенні дітей, що закриває фасад давно порожньої будівлі в центрі міста, і написом «Україна - для людей», а також на пам`ятник Великому Кобзареві, встановленому саме навпроти.

«Тарас Григорович Шевченко дивиться на це нахмуреними очима, бо в цьому написі бракує одного слово - для СВОЇХ людей», - сказав нардеп, викликавши саркастичний сміх у присутніх.

Сьогодні до Сум підтяглися народні депутати Михайло Волинець і Олесь Доній. На завтра і післязавтра заплановані нові опозиційні мітинги.