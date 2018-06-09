Віхи тижня. Янукович пригадав про Кучму, Попов замахнувся на Довгого

Віктор Янукович з Південно-Східної Азії прокоментував кримінальну справу проти Леоніда Кучми. Лобова атака Олександра Попова на Київраду провалилася. Економічний гуру президентської адміністрації висловилася за продаж землі іноземцям.

Голос із прекрасного далека

Поїздка Віктора Януковича в країни Південно-східної Азії була приємною в усіх відношеннях. Коли ще українському президентові довелося б побувати в екзотичних країнах? А концепція розширення горизонтів української дипломатії це дозволяє. Благо, масштабних результатів від відвідин В`єтнаму, Сінгапуру і Брунея експерти в більшості своїй не очікують. Хіба що НАК «Нафтогаз України» купила в Сінгапурі бурову платформу, та вітчизняні оборонщики надихнулися перспективою отримання нових замовлень. Віктор Янукович мав можливість переконатися, що економічні чудеса добре виходять у державах з однопартійною (В`єтнам), авторитарною (Сінгапур) або монархічною (Бруней) системою правління. Шкода, що призначена ще одним заступником глави президентської адміністрації Марина Ставнійчук не супроводжувала главу держави. В світлі її функціональних обов`язків – організації роботи Конституційної асамблеї і підготовки виборчого законодавства – південно-східні напрацювання стали в пригоді б.

Зміна часових поясів дозволила Януковичу витримати паузу з коментарями у справі Кучми. Глава держави сказав, що, мовляв, пора вже з`ясувати істину щодо найрезонанснішої кримінальної справи в новітній історії України. Фраза про снодійні пігулки, які Кучмі пора припинити пити, прозвучала явно знущально (відомо, як зараз нервує колишній президент). Експерти сходяться на думці, що без мовчазного схвалення Віктора Федоровича Генеральна прокуратура навряд чи б дозволила собі навіть зробити публічне зауваження щодо краватки Кучми. Микола Мельниченко, який самовіддано добивається очної ставки з екс-президентом, припустив, що Кучма може шантажувати Януковича, щоб добитися припинення переслідування. Сам Леонід Данилович готовий присягнутися на Біблії і на Конституції, що не віддавав наказу про вбивство Георгія Гонгадзе.

Драма на Хрещатику

Явно не обійшлася без президентського благословення і публічна атака глави КМДА Олександра Попова проти «молодої команди» Леоніда Черновецького. Свій виступ на засіданні Київради президентський намісник наповнив цифрами і фактами, після оприлюднення яких журналу Forbes варто переглянути список українських мільярдерів. Астрономічні суми, що проскочили повз столичну скарбницю, пакети акцій високоліквідних підприємств, що опинилися в потрібних руках, – це тільки штрихи до опису столичної дійсності. Цікавою була реакція київських депутатів, які живо пригадали про презумпцію невинності. Підметушився і Олесь Довгий, який поставив на голосування питання про недовіри собі як секретареві Київради. Голосування провалилося – тому наступний акт «марлезонського балету» пройде, мабуть, вже в президентській адміністрації за участю Віктора Януковича. Інших способів, окрім «чарівного» президентського слова і використання силових структур, для формування лояльного голові КМДА більшості в Київраді немає. Як Олександр Попов, так і його опоненти, не зацікавлені в проведенні дострокових столичних виборів, тому павукам у київській банці доведеться йти на компроміси.

Купівля-продаж з-під куполу

За традицією безкомпромісною залишається Юлія Тимошенко. Екс-прем`єр написала в «Твіттері» про початок нового сезону купівлі парламентських «тушок». За кожну депутатську голову пропонують 1-3 мільйони доларів. Схоже, опоненти Юлії Володимирівни повні рішучості зменшити чисельність фракції «Батьківщина» нижче за психологічну відмітку в 100 парламентаріїв. Заразом скоротивши списки претендентів на місце в очолюваному нею списку на майбутніх парламентських виборах. Поки ж Тимошенко тільки й залишається, що обурюватися нинішнім видом депутатів-«регіоналів», «більше часу проводять у ресторанах і спортзалах», ніж займаються законотворчістю.

Заграла новими фарбами перспектива проведення земельної реформи. Ірина Акімова, економічний гуру Банкової, не просто запевнила, що ринок землі запрацює з 1 січня 2012 року, але й висловилася за продаж землі іноземцям. Цікаво, як відреагують на такий поворот представники українського народу, що володіють мандатами народних депутатів? Ціна питання досить велика, а Верховна Рада поки не приступала до розгляду цього питання.

Євген Магда