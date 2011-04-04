Відтепер нардепів-прогульників можна буде відстежувати на сайті ВР

Фракція «БЮТ-Батьківщина» цього тижня вимагатиме ухвалення рішення, яке б забезпечило персональне голосування кожного народного депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

«Опозиція буде вимагати на цьому тижні розглянути законопроект, який вніс Володимир ЛИТВИН в частині змін до регламенту, який би забезпечував персональне голосування депутатів», - сказав віце-спікер.

За словами М.ТОМЕНКА, позитивним є те, що вже з цього тижня на сайті ВР будуть оприлюднюватися дані про письмову реєстрацію народних депутатів. В той же час, за його словами, наступним кроком має стати вирахування із зарплат депутатів плати за прогули.