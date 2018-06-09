Хто і навіщо вбив хмельницького депутата?

Топ-новиною минулих вихідних стало повідомлення про вбивство на Хмельниччині депутата обласної ради від фракції ВО “Батьківщина” впливового бізнесмена та президента ВАТ “Адамс” Адама Яхієва.

Залишилося четверо дітей

Офіційні джерела наразі малоговіркі. За інформацією відділу зв’язків з громадськістю УМВС України у Хмельницькій області, тіло 56-річного чоловіка з вогнепальним пораненням голови було виявлено в його власному будинку в Кам’янець-Подільському районі. Для розслідування обставин смерті на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група міліції, яку очолив особисто начальник УМВС полковник міліції Сергій Шутяк. “За фактом убивства депутата порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 КК (умисне вбивство). Ведеться слідство, відпрацьовуються версії. Тіло направлено на медекспертизу”, — про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник Центру громадських зв’язків МВС України у Хмельницькій області Інна Проник.

Натомість у політичному середовищі відбувається жваве обговорення цієї події. За словами голови Хмельницької обласної організації ВО “Батьківщина”, народного депутату від БЮТ Василя Кравчука, одна з версій — це зведення рахунків, пов’язаних із бізнес-інтересами. “2 квітня мали відбутися збори акціонерів ВАТ “Адамс”, генеральним директором якого є Яхієв. Стає страшно, що саме такими методами в Україні вирішується питання перерозподілу бізнесу. Депутати Верховної Ради від БЮТ триматимуть на контролі розслідування цього резонансного вбивства. Ми все зробимо, щоб замовників та виконавців було викрито й покарано”, — заявив УНІАН пан Кравчук.

Долучилася до коментування ситуації й лідер опозиції Юлія Тимошенко. У власному блозі соціальної мережі “Twitter” 2 квітня вона написала: “У Хмельницькому вбили нашого депутата. За малий бізнес. Застрелили сьогодні вночі. Четверо дітей має. Яке горе. Багато державних нагород, депутат облради трьох скликань. Відмовлявся переходити в ПР”.

Версія №1. Бізнес-інтереси

Тепер про основні версії вбивства. Найбільше говорять про перерозподіл сфер впливу та можливу зміну ключового акціонера ВАТ “Адамс”. Історія підприємства тягнеться з вересня 1994 року (його створено на базі Кам’янець-Подільського консервного заводу). Воно ввібрало в себе агроформування Кам`янець-Подільського та Новоушицького районів Хмельницької області. Також показовим свого часу було придбання “Адамсом” недіючого Маківського цукрового заводу (Дунаєвецького району). Процес купівлі відбувся 2006 року. Однак попри "запевнення Адама Яхієва про те, що на середину літа підприємство буде готове до сезону переробки, цукровар до цього часу не запустили.

Основними видами діяльності ВАТ “Адамс” є виробництво фруктових та овочевих соків, перероблення овочів та фруктів, виробництво плодоовочевих консервів, обробка зерна, виробництво круп, борошна, хліба та хлібобулочних виробів, макаронів, вирощування зернових культур, овочів.

Інтерес до Яхієва з боку представників бізнесу міг виникнути через його чималий пакет акцій на ВАТ “Адамс” — а це 70%. Остання слово в ухваленні доленосних для компанії рішень належало Адаму Яхієву.

Підприємство перебувало в стадії реорганізації. Про це свідчать дані Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Зокрема, на початку 2011 року начальник Хмельницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Валерій Кузь зупиняє обіг акцій ВАТ “Адамс”. Наступний крок пана Кузя полягав у скасуванні реєстрації випуску акцій (рішення від 22 березня 2011 року). “Реєстрацію скасовано через реорганізацію акціонерного товариства. Відповідно, анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ “Адамс”, — сказав начальник Хмельницького теруправління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кажуть, що вирішальну роль у втриманні 70% пакету акцій зіграла чеченська кров Яхієва (народився він у місті Темиртау Карагандинської області Казахської РСР). “Адам Яхієв не звик відступати. А тим більше в критичних ситуаціях. Це означало б — проявити малодушність, продемонструвати власну нездатність виконувати складні завдання. Ні, він не міг дати підстав своїм недругам для зловтіхи. У нього, окрім голови, уже й досвід за плечима, знання”, — це уривок з книжки “Феномен лідера” (художньо-документальні розповіді про чеченця Адама Яхієва — громадянина і патріота України).

Щоправда, кореспондент УНІАН не знайшов підтвердження того, що 2 квітня мали відбутися збори акціонерів ВАТ “Адамс”. Інформація про збори, згідно з законодавства, має бути оприлюднена у районній газеті за місяць до них. Проте, як повідомила редактор Кам’янець-Подільської газети “Край Кам’янецький” Надія Єрменчук, ВАТ “Адамс” протягом місяця оголошення з таким змістом не розміщало.

Версія №2. Кредитні борги

Не варто відкидати й версію з проблемами ведення бізнесу та розрахунками за кредити. ВАТ “Адамс” орендувало в населення майже 6 тисяч гектарів землі та постійно оновлювало парк техніки та ліній виробництва. Безумовно, без додаткових капіталовкладень не обійшлося. За неофіційною інформацією, підприємство набрало в банках кредитів на суму понад 10 млн. грн. Левова частка з них – прострочені й непогашені.

Про те, що справи в Яхієва пішли кепсько, указує оголошення, надруковане в районній газеті “Край Кам’янецький” від 21 січня цього року. Мова йде про припинення діяльності приватного сільськогосподарського підприємства “Адамс плюс” (це дочірнє підприємство ВАТ “Адамс”) від 9 грудня 2010 року шляхом ліквідації через процедуру банкрутства. “Причина — закінчення терміну дії договорів оренди земельних та майнових паїв”, — ідеться в оголошенні. Рішення про ліквідацію прийняв власник.

Версія №3. Політична розправа

Зведення політичних рахунків – річ теж цілком імовірна. Хоча сама політична активність Яхієва не запам’яталася якимись протекціоністськими кроками та бажанням отримати політичні посади.

Він був членом ВО “Батьківщина” з 2005 року. За роки правління помаранчевої влади на обласному Олімпі зірка політика Яхієва не засвітилася. Якщо не брати до уваги обрання депутатом обласної ради.

Крім того, з діючою партією влади він також не конфліктував і не був помічений серед кандидатів на посади в органах державної влади. Це підтвердив і голова Хмельницької облради Микола Дерикот. “У Яхієва не було конфліктів з обласною владою. У нас завжди були нормальні робочі відносини”.

Остаточну крапку у справі про вбивство депутата та бізнесмена Адама Яхієва, як і у розкритті замовників та виконавців, має поставити слідство. Але як у нас розслідуються такі справи, пояснювати, мабуть, зайве...

Віталій Тараненко