Наливайченко пропонує відправити Тігіпка «на пенсію»

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вимагає лібералізувати податкове законодавство.

Як повідомляє прес-служба партії, про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав під час перебування в Одесі.

Висловлюючи свою негативну оцінку Податкового кодексу, він, в першу чергу, засудив норму, яка з 1 квітня забороняє «спрощенцям» працювати з юридичними особами. «Своїми діями влада позбавила роботи і заробітку дуже багатьох людей, які працювали за спрощеною системою оподаткування», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Політик вважає, що віце-прем’єра Сергія ТІГІПКА «вже давно потрібно відправити на пенсію, причому, на ту пенсію, яку він зараз пропонує нашим пенсіонерам». За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, уряд, який не підтримує, а навпаки, обмежує можливості малого і середнього бізнесу, також потрібно відправити у відставку. А від нових управлінців потрібно буде зажадати найголовнішого – «лібералізувати податкове законодавство, дати якомога більше заробляти людям в малому бізнесі», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він упевнений, що ці вимоги цілком законні, оскільки саме з цими обіцянками нинішні урядовці прийшли до влади. «Ми як опозиція, вимагаємо: виконайте! На жаль, вони свої обіцянки не просто не виконують, а вдають, що ніколи їх не озвучували», - наголосив голова політради «Нашої України».

У Одесі, за його словами, тій промисловості, що вижила, просто необхідна лібералізація у сфері туризму, малого бізнесу і передача місцевим бюджетам зборів за портові послуги. «На жаль, зараз все забирається до Києва, і люди не бачать жодного поліпшення ні в будівництві доріг, ні в ремонті лікарень, ні у створенні нових дитячих садків», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.