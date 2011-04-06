Український дипломат - про історію зі стюардесою: це провокація

Український дипломат Володимир КОНОВАЛОВ заперечує факт побиття російської стюардеси в московському аеропорту «Шереметьєво».

Про це пише газета «Сегодня».

«Побив стюардесу? Смішно! Та яке рукоприкладство! Після посадки до мене підійшли співробітники міліції. Нібито я зробив якесь порушення. Взяли у мене мій паспорт, але повернули лише після того, як їм махнув рукою представник консульського департаменту. По льотному полю за мною бігала ця стюардеса, хоча повинна була проводжати пасажирів», - розповів В.КОНОВАЛОВ виданню.

Він запевняє, що вся ця історія виникла не просто так. «Я віз два саквояжі з диппоштою, не випускав їх із рук. Це провокація, історія спеціально кимось спланована заздалегідь. Стюардесу просто використовують. Був такий радянський дипкур`єр Нетте, якого свого часу застрелили, бажаючи заволодіти дипломатичною поштою. Може, це щось схоже?», - говорить дипломат.

Тим часом у «Аерофлоті» розповіли, що український дипломат, начальник відділу міжнародних договорів МЗС В.КОНОВАЛОВ, перебуваючи днями в аеропорту «Шереметьєво», вдарив російську стюардесу Ірину ЩЕРБАКОВУ. «27 березня такий інцидент дійсно був. Зараз Ірина ЩЕРБАКОВА перебуває на лікарняному», - повідомили газеті в прес-центрі «Аерофлоту» й підтвердили, що стюардеса поскаржилася на дуже сильний удар В.КОНОВАЛОВА. Причини інциденту в компанії не озвучують.

Тим часом в українського МЗС, зазначає «Сегодня», третя версія того, що сталося на борту літака - перепалка мала місце, але лише словесна. «Перепалку викликав рівень обслуговування, який не сподобався КОНОВАЛОВУ. Вчора він телефонував ЩЕРБАКОВІЙ і вибачився. Інформації про те, чи було рукоприкладство, немає. Володимиру КОНОВАЛОВУ було винесено усну догану», - сказав керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ. За його словами, МЗС вважає інцидент вичерпаним.