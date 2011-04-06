Ще один екс-бютівець перейшов до фракції ПР
14:14, 06 квітня 2011Політика
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Лави регіоналів налічують уже 190 осіб
Народний депутат України Володимир СКУБЕНКО написав заяву про входження до складу фракції Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Верховної Ради заявив головуючий перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК.
Таким чином, у фракції ПР нараховується 190 депутатів.
В.СКУБЕНКО був обраний до ВР за списками Блоку Юлії Тимошенко.
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