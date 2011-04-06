Ще один екс-бютівець перейшов до фракції ПР

Народний депутат України Володимир СКУБЕНКО написав заяву про входження до складу фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Верховної Ради заявив головуючий перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК.

Таким чином, у фракції ПР нараховується 190 депутатів.

В.СКУБЕНКО був обраний до ВР за списками Блоку Юлії Тимошенко.