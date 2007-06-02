Новий закон про вибори Верховної Ради офіційно опублікований

Сьогодні, 2 червня, вийшов друком спеціальний випуск «Офіційного вісника Президента України», в якому опубліковано Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів» та деяких інших законодавчих актів України (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради України та заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені)».

Як повідомляє прес-служба глави держави, також у цьому номері видання надруковано Указ Президента України «Про відновлення дії Указу Президента України від 4 листопада 2005 року № 1542» щодо призначення О.МЕДВЕДЬКА Генеральним прокурором України.