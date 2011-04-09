Голові блоку Черновецького світить 10 років за розбій?

Главі фракції Блоку Черновецького в Київраді Денису Комарницькому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє ЛІГАБізнесІнформ з посиланням на джерело в київській міліції.

За повідомленням співробітника правоохоронних органів, Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Комарницького за ст.187 ч.2 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

"Це справа 5-річної давності. Ще в 2006 році Комарницький був залучений в розбірки в бізнес-колах, які стали причиною порушення кримінальної справи. Наскільки мені відомо, в цій справі також фігурує зять Черновецького (В`ячеслав Супруненко)", - повідомило джерело.

Джерело не змогло пояснити, чому ця справа "спливла" саме зараз.

Як відомо, 8 квітня співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Києві затримали Комарницького.

Минулого тижня глава Київської міськдержадміністрації Олександр Попов заявив, що при голові Леоніді Черновецькому з бюджету Києва вкрадений 71 мільярд гривень.

Він також висловив впевненість, що організатори "грандіозних афер" з комунальним майном столиці повинні бути покарані.

Українська правда