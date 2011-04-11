Зятя Черновецького оголосили у міждержавний розшук

Генеральна прокуратура України оголосила в міждержавний розшук зятя мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО В’ячеслава СУПРУНЕНКА, який підозрюється у скоєнні розбійного нападу у змові з групою осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН.

«СУПРУНЕНКО – він також підозрюється у скоєнні розбійного нападу. Враховуючи його відсутність за місцем проживання і, можливо, в Україні, слідчий звернувся до суду з поданням на обрання СУПРУНЕНКУ запобіжного заходу - тримання під вартою. Судом дано дозвіл на його затримання. Відповідно, надані розпорядження у всі місця про затримання злочинця. Випереджуючи питання, скажу – в Інтерпол буде також надано відповідне звернення», - сказав Р.КУЗЬМІН.

При цьому він зауважив, що за інформацією, яку має у своєму розпорядженні Генпрокуратура, «зять ЧЕРНОВЕЦЬКОГО перебуває в одній із європейських країн, куди ми також звернемось по допомогу».