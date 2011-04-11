Суд дав санкцію на арешт Комарницького
16:43, 11 квітня 2011Політика
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Депутат відправляється у СІЗО
|Денис КОМАРНИЦЬКИЙ
Як повідомив УНІАН адвокат Д.КОМАРНИЦЬКОГО Андрій ФЕДУР, таким чином, суд задовольнив подання Генеральної прокуратури України, яка просила обрати для вказаної особи міру запобіжного заходу – тримання під вартою.
«Суд дав санкцію на арешт на два місяці», - сказав А.ФЕДУР, додавши при цьому, що протягом вказаного терміну Д.КОМАРНИЦЬКИЙ перебуватиме у СІЗО.
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