Чечетов сподівається на ЦВК, бо там уже всі здорові, молоді і гарні

Представники коаліції не будуть звертатись до Конституційного Суду з поданням щодо роз’яснення процедури припинення діяльності Верховної Ради України у зв’язку із достроковим припиненням повноважень депутатів-опозиціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

«Ми не звертались до Конституційного Суду, оскільки крапку має поставити Центральна виборча комісія», - сказав він.

Зокрема, за словами М.ЧЕЧЕТОВА, з одного боку, ЦВК має довести правомочність складення повноважень депутатами-опозиціонерами, а з іншого – сказати, чи можуть на зміну цим депутатам прийти кандидати із виборчих списків БЮТ і «Нашої України».

Крім того, наголосив він, ЦВК має дати відповідь, чи можна обнулити списки «Нашої України» і БЮТ у зв’язку з відповідними рішеннями з’їздів. «Я сподіваюсь, що ЦВК ухвалить об’єктивне рішення, враховуючи те, що там (у ЦВК - УНІАН) уже всі здорові, молоді і гарні», - сказав він.

При цьому, за словами М.ЧЕЧЕТОВА, згідно з інформацією, що є в нього, кандидати у народні депутати, які були включені до виборчого списку блоку «Наша Україна» за квотою ПППУ, готові зайняти місця в парламенті замість тих депутатів, які написали заяви про вихід із фракції. «Я знаю, що у них уже 44 людини готуються, уже краватки прасують, сорочки, костюми, щоб прийти по списку «Нашої України»», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.