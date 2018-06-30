Як «козаки» за Митний союз агітували

Вперше за всю історію козацтва з`явився «стратегічний кремлівський козак». Заслані козачки були, але таких – ще жодного... Глазьєв – теж козак?.. Питання приєднання України до Митного союзу Росії, України і Казахстану стало в останні тижні темою №1 для публічного обговорення. Потік думок, оцінок і коментарів хлинув весняним паводком.

Поки що є цілком категорична відповідь українського керівництва — створення Зони вільної торгівлі з ЄС для України – пріоритет, що автоматично виключає членство в Митному союзі.

На кожному розі заявляючи про довершену аполітичність МС і дорікаючи його супротивникам в ігноруванні економічних вигод на догоду ідеології, апологети союзу зірвалися у відчайдушну демагогію. Яскравим свідоцтвом тому став круглий стіл під назвою «Єдиному козацтву слов`янських народів – єдиний митний простір», що відбувся в УНІАН 14 квітня.

Зліт отаманів

Згаданий круглий стіл, напевно, варто було би просто проігнорувати, враховуючи відверту маргінальність його учасників. Чого варта кількість запрошених отаманів, а так само їх «винахідливість» в придумуванні назв для своїх організацій. Ось витяг із списку учасників круглого столу: верховний отаман «Дніпровської січі»; верховний отаман «Союзу козацьких організацій України»; верховний отаман ВОО «Вільні козаки»; головний отаман «Слобожанського козацтва об`єднаного»; головний отаман ВОО «Вільне козацтво України»; верховний отаман МОО «Міжнародний комітет Всеукраїнського козацтва»; верховний отаман МОО «Союз козацьких формувань».

Була серед запрошених і деяка кількість президентів і директорів, включаючи президента загадкової організації Міжнародний союз громадських організацій «Союзу робочих Чорнобиля» і директора не менш підозрілого «Центру технологій удосконалення якості життя». Що тут скажеш – з погляду представлених організацій, захід цілком тягне на симпозіум «Методологія профілактики весняного загострення у народонаселення».

Проте, серед доповідачів круглого столу фігурував Сергій Глазьєв – от вже дійсно людина-легенда, нашим отаманам до нього рости і рости. Сергій Юрійович народився в Запоріжжі, звідси очевидно і його тяга до козацтва, почав свою кар`єру за часів СРСР, як здібний молодий економіст. У російських владних структурах займав різні посади з 1991 року. Як вважають російські політологи, в кар`єрі Глазьєва знайде щось близьке будь-який виборець: він встиг попрацювати і з «реформаторами» Гайдаря, і з «державниками» генерала Лебедя, і з «політиками без переконань» в оточенні Єгора Строєва, і з комуністами Зюганова. Глазьєв був депутатом Держдуми РФ 1-го, 3-го і 4-го скликань, був співголовою націонал-соціалістичної фракції «Батьківщина», відомої своїми украй антиукраїнськими настроями. У 2004 році балотувався в президенти Росії. На політичній біографії Глазьєва маса темних плям, на його адресу дуже різко і безсторонньо висловився не один колишній політичний соратник – кому цікаво, все це можна прочитати в російських ЗМІ, благо, в Інтернеті багато що збереглося.

Ми ж тільки нагадаємо, що в розпал економічної кризи 2008 року Глазьєв в своїй статті цілком серйозно вибудовував конспирологічну версію про плани США втягнути Україну у війну з Росією. Головним антигероєм природно був «контрольований з Вашингтона Ющенко». Росії ж пан Глазьєв радив «зробити свій вибір — узяти свою частку відповідальності за Малоросію — колиску російської цивілізації на чолі з Києвом — матір`ю міст російських». Погодьтеся, що подібні заяви — це не політична позиція, а діагноз.

Але повернемося до теми козацтва і Митного союзу. У листопаді 2008 року Глазьєв був призначений на посаду заступника генерального секретаря Євразійського економічного співтовариства, а в лютому 2009 року зайняв посаду відповідального секретаря митної комісії Митного союзу Росії, Білорусії і Казахстану. Таким чином, присутність першої особи МС на козачому «курултаї» все ж таки вимагає приділити цьому заходу увагу.

Творче переосмислення теми Митного союзу

Почнемо з отамана-президента «Міжнародної академії козацтва» Михайла Ямненка, який за його ж словами з 21 березня є головою Національної ради козаків України. «Сьогодні, як і багато сотень років тому козацтво – це спосіб життя козацького народу, - заявив Ямненко. - Ми, козаки України, Росії і Білорусії маємо спільне слов`янське коріння. Наш народ розділений державними кордонами, але прийшов час не говорити про козацький народ, а на практиці його відтворити і розвивати. Завдання національної ради козаків України підтвердити статус козака як представника козацького народу. У Російській Федерації, згідно з переписом населення, статус козака підтвердили близько 8 мільйонів людей. У нас загальні програми розвитку. Ми сини православної віри — народ єдиний у нас».

Виявляється, в Україні існує цілий козачий народ, який чекає не дочекається возз`єднання з своїми російськими і білоруськими одноплемінниками. Хтось скаже що ми перекручуємо, але в ідеях Ямненка поза сумнівом простежується загроза територіальній цілісності України.

Але як говорити про Митний союз і не пригадати про економіку. Ямненко в даному випадку вирішив зосередитися на сільському господарстві. «Нами розроблена пілотна програма прикордонної співпраці козачих фермерських господарств України і Російської Федерації на 2011-2015 роки. Вона дозволить розширити експортний потенціал товаровиробників прикордонних регіонів України і Росії в рамках реалізації продовольчої програми ООН», - заявляє отаман-президент.

Підверстати під Митний союз продовольчу програму ООН – це, безумовно, дуже вагомо, але, на жаль, під кінець своєї промови Ямненко дещо втрачає логічну нитку, заявляючи буквально наступне: «Вся Європа сьогодні стирає між своїми державами межі — час і нам повернутися в цивілізований світ. Для єдиного козацтва слов`янських народів без єдиного митного простору розвиток неможливий. Ми, козаки, за єдиний митний простір». От і зрозумій тепер, що хотів сказати глава козачої академії — чи то він за створення ЗСТ з ЄС, чи то за МС.

Герої, орденоносці або аферисти?

Варто нагадати, що в 2009 році Ямненко надав від імені своєї академії звання «Героя козацького народу» Віктору Ющенку. Хотілося б поцікавитися у пана Глазьєва, як він оцінює подібний жест Ямненка. Але справа навіть не в цьому, найсмішніше, що невгамовний Ямненко прямо на круглому столі дав «Героя козацького народу» самому Глазьєву. Дійсно, багатовекторність і щедрість «Міжнародної академії козацтва» не знає меж.

В якості повноважного представника козацької академії в Росії на круглому столі виступив президент Автономної некомерційної організації «Кремлівська стратегія» такий собі Вадим Мінгальов.

На сайті АНО «Кремлівська стратегія» чорним по біло-синьо-червоному скромно написано, що дана організація створена в цілях втілення в життя Указів Президента РФ і Ухвал Уряду Російської Федерації. Очолювана Мінгальовим «Кремлівська стратегія» має дуже широке коло інтересів – від організації конкурсу краси «Міс & Місіс СНД-Євразія» до підтримки міжнародного проекту "Арктіда". Як зауважується на сайті «Кремлівської стратегії», даний проект реалізується виключно на підтримку завдань поставлених керівництвом Росії з освоєння арктичного басейну. Там же уточнюється, що «реалізація проекту здійснюється з використанням унікальної методики "нейро-тактильного програмування" (НТП). Дана методика впливає на організм людини з метою кардинального поліпшення практично всіх фізичних і фізіологічних показників». НТП – це, мабуть, подальший розвиток теми НЛП - нейролінгвістичного програмування, що використовується в альтернативній психотерапії.

Багато що можна дізнатися про цього «кремлівського козака», якщо набрати в Інтернеті два слова поспіль: «Мінгальов» і «афера». Це поєднання малює в «Гуглі» цікаву картину життєвого шляху і діянь згаданого пана.

На круглому столі Мінгальов коротко нагадав про те, чому приєднання до Митного союзу з Росією-Білорусією-Казахстаном дасть серйозний поштовх економічному розвитку України. Потім привітав попереднього оратора — Ямненка з призначенням його повноважним представником АНО «Кремлівська стратегія» в Україні. Ямненко не розгубився і у відповідь нагородив Мінгальова, вручивши йому подарунок від академії. Дякую всім, всі задоволені.

Ми ж порадіємо тому, що у нас вперше за всю історію козацтва з`явився справжній «стратегічний кремлівський козак». Заслані козачки були, але таких – жодного. Втім на цьому роздача нагород не закінчилася, Мінгальов вручив орден Дмитра Донського ще одному учасникові круглого столу Олександру Костюку (він був одним з 76 претендентів на пост київського мера в 2008 році). Нагороду Костюк, природно, одержав за внесок в справу приєднання України до Митного союзу. До того ж, за словами Мінгальова, особливої уваги заслуговує той факт, що Костюк володіє ділянкою землі в тому самому районі, де народився гетьман Богдан Хмельницький. Погодимося, що це дійсно важливий факт для отримання нагороди.

Коротка промова розчуленого Костюка стала гідним завершенням урочистої частини засідання. «Дуже важливо знімати економічні бар’єри, але я думаю, що після цього будуть зніматися й інші бар’єри. Які ж тоді бар’єри у нас ще залишатимуться? Залишиться те, що було колись, те, що пам’ятає наше покоління, коли ми були єдиною державою, й було краще. Я думаю, що все так і буде, ми йдемо до цього».

Після цього залишається тільки побажати козакам – кремлівським й не тільки – далекої дороги.

Петро Черних