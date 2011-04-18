На Буковині за участі керівника району жорстоко побили чотирьох рибалок

Минулої суботи у райцентрі Заставна Чернівецької області кілька озброєних рушницями чоловіків у присутності голови Заставнівської РДА і райради Михайла БОЙЧУКА жорстоко побили чотирьох місцевих жителів, які вирішили порибалити на одному з платних ставків у райцентрі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами потерпілих Василя СЛОБОДЯНА, Івана АБРАМОВИЧА та Миколи МИХАЙЛЮКА, «охоронці ставка» їх били бітами то тілу, приковували кайданами до бетонних стовпів, погрожували вбити і опустити тіла на дно ставка «щоб погодувати риб», а також стріляли з рушниць у повітря, коли заляканим людям дали три хвилини, щоб утекти.

У трьох потерпілих, крім сильних гематом від ударів бітами, підозри на чисельні переломи кісток. Четвертого постраждалого рибалку - Івана БАБІЯ, який до сьогодні лежав у районній лікарні Заставни з проламаним черепом, сьогодні, за повідомленням прес-служби обласної організації ВО «Батьківщина», виписали з лікарні і «зробили документи, що він вдарився у себе вдома».

За словами потерпілих, у цьому всьому “дійстві” брав участь керівник Заставнівського району, депутат обласної ради від Партії регіонів М.БОЙЧУК. Одного із постраждалих особисто бив битою по ребрах голова РДА.

На даний час потерпілі написали свідчення в обласній прокуратурі, їм дали направлення на зняття побоїв. Поки що не відомо, чи буде порушено кримінальну справу.

У неділю потерпілі звернулися за допомогою і захистом до лідера партії ВО «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО та народного депутата України від ВО «Батьківщина» Віктора ОЛІЙНИКА. Ю.ТИМОШЕНКО взяла справу під особистий контроль, В.ОЛІЙНИК готує подання до Генпрокуратури, повідомляє прес-служба обласної організації партії ВО «Батьківщина».

У свою чергу голова Чернівецької ОДА Михайло ПАПІЄВ звернувся до прокурора області та начальника УМВС України в області ретельно розслідувати інформацію про інцидент в Заставні.

Як заявив М.ПАПІЄВ у коментарі УНІАН, інформація про побиття місцевих жителів в Заставні під час рибалки, яка з’явилася на інтернет-сайтах (відео), заслуговує найретельнішої перевірки з врахуванням того факту, що в ній названо прізвище керівника місцевої державної адміністрації.

«Якщо ця інформація знайде підтвердження в правоохоронних органах, я, як голова обласної державної адміністрації, закликаю до повного, об’єктивного розслідування і адекватного покарання винних», - сказав М.ПАПІЄВ.

На сьогоднішній прес-конференції прокурор Чернівецької області Петро КОВАЛЬ, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про побиття людей і та з приводу порушення кримінальної справи проти голови райдержадміністрації М.БОЙЧУКА, сказав, що заявники звернулися до прокурора «годину тому». За його словами, працівники прокуратури беруть пояснення у потерпілих і дали направлення на зняття побоїв. Перевірка буде проведена силами прокуратури області, на перевірку дається до десяти днів.

“Я обіцяю, що буде проведена об’єктивна перевірка по цьому факту згідно ст.97 Кримінально-процесуального кодексу України”, - сказав П.КОВАЛЬ.

На запитання, чи буде голова РДА тимчасово відсторонений від своїх обов’язків на час прокурорської перевірки, прокурор області заявив, що «буде відсторонений лише тоді, коли порушать кримінальну справу і будуть висунуті йому звинувачення». При цьому він уточнив, що буде направлено подання з цього приводу Президентові держави про звільнення голови РДА, оскільки він був ним призначений на цю посаду.