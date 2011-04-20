Азарову терміново дзвонив Янукович
10:37, 20 квітня 2011Політика
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Повідомляє джерело
Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ переривав засідання Кабінету мінстрів у зв’язку із терміновим телефонним дзвінком Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про УНІАН повідомило джерело в уряді.
Як зазначив співрозмовник агентства, під час вступного слова на початку засідання Кабміну М.АЗАРОВУ терміново зателефонував В.ЯНУКОВИЧ. Про тему розмови не повідомляється.
Після розмови М.АЗАРОВ продовжив засідання Кабінету міністрів і зараз виступає перед членами уряду із вступним словом.
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