Азарову терміново дзвонив Янукович

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ переривав засідання Кабінету мінстрів у зв’язку із терміновим телефонним дзвінком Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про УНІАН повідомило джерело в уряді.

Як зазначив співрозмовник агентства, під час вступного слова на початку засідання Кабміну М.АЗАРОВУ терміново зателефонував В.ЯНУКОВИЧ. Про тему розмови не повідомляється.

Після розмови М.АЗАРОВ продовжив засідання Кабінету міністрів і зараз виступає перед членами уряду із вступним словом.