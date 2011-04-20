Мельниченко каже, що йому погрожують і пропонують залишити Україну

Екс-майор Управління державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє, що йому продовжують погрожувати і пропонують до п’ятниці покинути Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

«Мене попередили, що у мене є час залишити Україну до п’ятниці, бо потім пожалкую», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

При цьому він не уточнив, хто саме йому погрожує. За його словами, проти нього в Україні проводиться «цілеспрямована кампанія» з тим, щоб «вивести його із слідчого процесу».

«Іде цілеспрямована провокація, щоб мене вибити із слідства, щоб я не співпрацював із слідством і щоб мене залякати. Мене не залякає ніхто», - наголосив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.