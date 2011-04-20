Депутати вимагають звільнити Луценка

Народний депутат від «Народної самооборони» Юрій ГРИМЧАК передав до Генеральної прокуратури підписи більш як 60 народних депутатів, які вимагають звільнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА у зв`язку з тим, що він вже закінчив ознайомлюватись з матеріалами своєї кримінальної справи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», депутат передав підписи до ГПУ, але зустрітись з самим генпрокурором йому не вдалося.

«Я заздалегідь попередив, що сьогодні буду тут, але коли я прийшов в приймальню, мені було заявлено, що генерального прокурора пана ПШОНКИ немає і сьогодні не буде. Хоча люди заходять до нього в кабінет і виходять. Але ж я не буду вриватися в кабінет, щоб перевірити: є там генеральний прокурор, чи немає!», - заявив Ю.ГРИМЧАК.

Він наголосив, що підписи соратники Ю.ЛУЦЕНКА збирали сьогодні у Верховній Раді. Свої підписи поставили представники БЮТ, НУ-НС, представники групи «Реформи заради майбутнього», позафракційні і навіть один представник Партії регіонів.

За словами Ю.ГРИМЧАКА, у прокуратури були три підстави для арешту Ю.ЛУЦЕНКА: він давав інтерв`ю, начебто розголошуючи при цьому дані досудового слідства і створюючи у громадськості враження своєї невинуватості, не визнавав свою вину і не давав свідчень, а також недостатньо швидко знайомився з матеріалами справи.

«Ми перерили Кримінальний і Кримінально-процесуальний кодекс і ніде такої підстави - людина дає інтерв`ю і її можна затримати – немає. Знову ж таки, відкриваємо Конституцію, і там написано: будь-хто має право не давати свідчень проти себе. І згідно із законом, ніхто не має права обмежувати обвинуваченого час ознайомлення його з матеріалами справи. На сьогоднішній день жодна з цих підстав не є юридичною підставою і навіть логічною підставою», - заявив Ю.ГРИМЧАК.

Він повідомив про обіцянку Генпрокуратури про те, що колишні високопосадовці уряду Юлії ТИМОШЕНКО, які закінчать ознайомлення з матеріалами справи, можуть бути звільнені з-під варти.