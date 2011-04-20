БЮТ: співробітники СБУ намагалися ввірватися до квартири Немирі

Сьогодні вдень співробітники СБУ здійснили спробу ввірватися до квартири заступника голови партії "Батьківщина", колишнього віце-прем`єр-міністра України Григорія НЕМИРІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Батьківщина”, на той час вдома перебували трирічна донька Г.НЕМИРІ і його літня мати.

“До квартири спробувала потрапити особа, яка представилася працівником департаменту контррозвідувального захисту економіки держави Служби безпеки України НЕСТЕРЦОВИМ Анатолієм Сергійовичем”, – йдеться у повідомленні.

За даними "Батьківщини", дізнавшись, що господарів немає вдома, співробітник СБУ погрожував літній жінці викликом наряду міліції, вимагав негайно підкоритися владі.

“Партія "Батьківщина" висловлює обурення діями правоохоронних органів та їхніми спробами залякати членів сімей опозиційних політиків. Партія вимагає негайно припинити використання подібної практики, яка є несумісною з базовими поняттями про демократію і права людини”, – зазначає прес-служба "Батьківщини".