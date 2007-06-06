”Дзеркало тижня” запідозрило, що соціалісти не вміють читати і писати

17:39, 06 червня 2007
Політика
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Видання може подати зустрічний позов

“Дзеркало тижня” залишає за собою право уважно розглянути питання про зустрічний позов проти авторів заяви СПУ.

Про це йдеться в заяві газети “Дзеркало тижня”, переданій УНІАН.

Зокрема, в заяві йдеться про те, що колектив тижневика «Дзеркало тижня» та журналіст Олексій Мустафін з цікавістю ознайомилися із заявою прес-служби Соціалістичної партії України, де йдеться про намір цієї організації подати на «ДТ» до суду, аби «довести упередженість і неправдивість матеріалів, пов’язаних з діяльністю Соцпартії і її лідерів».

Звинувативши «ДТ», зокрема автора матеріалу «Соціалістичне змагання» Олексія Мустафіна, у «нав’язуванні однобокої точки зору», «провокаційних припущеннях», «замаскованій антисоціалістичній пропаганді», у прагненні «додержуватися девізу міністра пропаганди Геббельса» та інших неіснуючих гріхах, прес-служба СПУ робить дивний висновок: «На жаль, настільки грубі методи не приносять ефекту — занадто помітні «білі нитки», якими вони шиті. Тому СПУ має намір звернутися в судові інстанції…»

 

У заяві зазначено, що у  зв’язку з цим «Дзеркало тижня» має намір з’ясувати таке:

 Перше. Якщо публікації «ДТ» «не приносять ефекту» (як стверджує прес-служба СПУ), то що, власне, так непокоїть добродіїв-соціалістів?

Друге. Якщо «ефект» відсутній, то до чого тоді словосполучення «на жаль»? Чи означає це, що провідники СПУ глибоко сумують з приводу відсутності відповідного ефекту від «антисоціалістичної пропаганди»? Чи свідчить це про те, що соціалісти бажають, аби антисоціалістична пропаганда «приносила» більший ефект? А якщо це справді так, то який ефект їх цікавить?

Третє. Прослідкувавши причинно-наслідковий зв’язок між двома наведеними реченнями, можна зробити висновок, що СПУ «має намір звернутися в судові інстанції» задля того, аби «антисоціалістична пропаганда» нарешті «принесла» жаданий ефект. А соціалісти припинили сумувати з цього приводу. Інакше навіщо тут слово «тому»?

Останнє. Чи можемо ми на підставі цього зробити припущення, що представники СПУ не вміють не тільки читати, а й писати?

Коментувати брутальні висловлювання, що містяться в заяві СПУ, «Дзеркало тижня» та Олексій Мустафін не вважають за потрібне. Натомість повідомляє, що залишає за собою право уважно розглянути питання про зустрічний позов проти авторів цього стилістично бездоганного документа.

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