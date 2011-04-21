Глава УГКЦ: італійцям не спаде на думку будувати «римський світ»

Главу Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава (Шевчука) непокоїть підміна понять, коли говорять про «російський світ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава УГКЦ заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Я дуже ретельно стежив за ідеєю формування того «російського світу», зокрема, для мене дуже багато значило, що цю ідею чітко сформулював патріарх КИРИЛ, виступаючи на з’їзді росіян. Мене стурбувала певна підміна понять… Якщо «російський світ» означає певні культурні, церковні зв’язки між Росією і російською діаспорою, то, вважаю, це цілком нормально. Також вважаю, що росіяни, які проживають на території України мають право на існування в контексті «російського світу». Та коли цей «рускій мір» перестає бути тільки «російським світом» і проектується як певний цивілізаційний простір, де українці мають бути обов’язковою, невід’ємною його складовою, то тут уже виникає багато запитань», – зауважив він.

Глава УГКЦ навів приклад, що «ніколи італійцям (римлянам) не спаде на думку будувати сьогодні «римський світ» і переконувати французів чи іспанців, що вони є колишні латиняни, тому повинні належати до «римського світу». Сказали б, що це певний анахронізм. Уявіть собі, що якийсь достойник з Риму приїхав у Португалію чи Францію таке пропагувати, то його б просто висміяли і більше б не сприймали серйозно», – вважає Блаженніший СВЯТОСЛАВ», – заявив глава УГКЦ.

Водночас він сказав, що поважає прагнення Росії зберігати свою єдність у світі. «Але коли мені кажуть, що я мушу позбутися свого українства, бо це ідея австрійської ідеології і що української нації як такої не існує, то я, м’яко кажучи, часом чуюся ображеним», – зауважив глава УГКЦ.

За його словами, він себе «вважає українським патріотом». «І хочу ним бути, та це не значить, що у такому випадку я маю бути русофобом чи людиною, яка негативно ставиться до інших українських сусідів. Зовсім ні», – сказав він.