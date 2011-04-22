Українські найвищі чиновники володіють автопарком вартістю $6 млн

Українські найвищі чиновники мають у приватній власності цілий автопарк елітних машин загальною вартістю як мінімум 5,86 млн. доларів, повідомляє Корреспондент.net.

Зокрема, видання склало таблицю, в якій вказані прізвище, посада чиновника і автомобіль, який знаходиться у власності держслужбовця або членів його сім`ї, і мінімальна ринкова ціна машини.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, згідно з декларацією, не володіє особистим автотранспортом.

У той же час глава його адміністрації Сергій ЛЬОВОЧКІН задекларував Mercedes-Benz S600 вартістю 215 тис. дол.

При цьому заступник глави АП Станіслав СКУБАШЕВСЬКИЙ повідомив у декларації, що володіє Chevrolet Evanda (11 тис. дол.), Volkswagen Phaeton (98 тис. дол.), Mercedes ML (70 тис. дол.), Honda (52 тис. дол.).

Радник Президента Ганна ГЕРМАН задекларувала Mercedes-Benz SLK-200 (62 тис. дол.) і BMW X5 (76 тис. дол.).

У свою чергу радник глави держави Андрій ГОНЧАРУК повідомив, що володіє Volkswagen, BMW, Subaru, Mitsubishi Porsche, MB G55, проте моделі автомобілів не вказав.

Як зазначає Корреспондент, секретар РНБОУ Раїса БОГАТИРЬОВА має в розпорядженні Toyota Land Cruiser (65 тис. дол.), Lexus ES300 і Mercedes GL (105 тис. дол.).

Видання пише, що загальна вартість особистого автопарку чиновників з президентських структур становить мінімум 1,934 млн. доларів.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ задекларував Lexus RX (76 тис. дол.). Його перший заступник Андрій КЛЮЄВ володіє автопарком з трьох машин: Mercedes SL55 (192 тис. дол.), Porsche Carrera (156 тис. дол.), Audi Q5 (73 тис. дол.).

Віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ задекларував ще більше автомобілів елітного класу: Bentley Mulsanne (471 тис. дол.), Bentley Continental Flying Spur (306 тис. дол.), Mercedes S600L (216 тис. дол.), Mercedes S-500 L (146 тис. дол.).

Міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК і його сім`я пересуваються на трьох автомобілях представницького класу: Mercedes-Benz S550 4MATIC (185 тис. дол.), Maserati Quattroporte (257 тис. дол.), Mercedes Benz R350 (73 тис. дол.).

У результаті, орієнтовна загальна вартість особистого автопарку членів Кабміну становить мінімум 3,926 млн. дол.

В результаті, в цілому вартість усього особистого автопарку найвищих держчиновників нинішньої влади - мінімум 5,860 млн. доларів.