Депутат Іванющенко заперечує свій вплив на міністра

Бізнесмен і народний депутат Юрій ІВАНЮЩЕНКО, який вважається близьким до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, заперечує свій вплив на міністра аграрної політики Миколу ПРИСЯЖНЮКА.

Про це він повідомив газеті Kyiv Post.

Бізнесмен, серед ділових зацікавленостей якого фігурує аграрна сфера, назвав стосунки з профільним міністром “доволі комфортними і дружніми”, однак категорично заперечив, що він має будь-який вплив на М.ПРИСЯЖНЮКА.

“Що за наївність! Хіба ви не знаєте, як проходить процес прийняття рішень в Кабінеті міністрів? Це ж процес з багатьма необхідними складовими. Будь ласка, не треба приписувати мені якісь міфічні можливості, - сказав Ю.ІВАНЮЩЕНКО. - Як учасник ринку я передаю міністру та його підлеглим власне бачення того, як повинен розвиватись цей ринок. Але те ж саме роблять і інші учасники ринку. Так було завжди”.