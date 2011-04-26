Партія регіонів не згодна із заявою про "вшивість Януковича"
"Це абсолютно не в інтересах Лукашенка"
Заява Президента Республіки Білорусь Олександра ЛУКАШЕНКА є невиваженою і непродуманою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав заступник голови Партії регіонів із зовнішньополітичних питань Леонід КОЖАРА.
«ЛУКАШЕНКО зробив нерозумну і невиважену заяву», - сказав Л.КОЖАРА.
За його словами, подібні заяви не сприяють покращенню міждержавних відносин.
«А це зараз абсолютно не в інтересах ЛУКАШЕНКА, адже Україна залишається чи не єдиною країною, яка виступає проти політичної ізоляції Білорусі в Європі», - підкреслив Л.КОЖАРА.
Як повідомляв УНІАН, О.ЛУКАШЕНКО заявив, що керівництво України продемонструвало несамостійність своєї політики відносно Білорусі, відкликавши під тиском Єврокомісії своє запрошення, направлене білоруському лідеру, на Київський саміт з питань безпечного і інноваційного використання ядерної енергії.
"На жаль, вошивості вистачає і у нинішнього керівництва України. Питання треба задати ЯНУКОВИЧУ, чому білоруський Президент не присутній на їхніх заходах", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.
За його словами, Київ почав «танцювати під дудку» Брюсселя у відносинах з Білоруссю.