Україна і Росія починають переговори про зниження ціни на газ

08:47, 28 квітня 2011
Політика
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Можливі варіанти

Юрій Бойко і Олексій Міллер перед початком зустрічі в Ново-Огарьово
У четвер, 28 квітня, почне роботу українсько-російська переговорна група, мета якої — оптимізація існуючих домовленостей у газовій сфері.

За даними ZN.UA, з української сторони переговорну групу очолить міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко, з російської — голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер.

Домовленості про створення групи, що покликана ліквідувати несправедливі щодо України умови ціноутворення на газ, закладені в угоду між НАК «Нафтогаз» і ВАТ «Газпром» у 2009 році, були досягнуті під час переговорів президента України Віктора Януковича і президента Росії Дмитра Медведєва в Києві 26 квітня.

За інформацією видання, в ході переговорів з главою Української держави Д. Медведєв сприйняв інформацію про несправедливість існуючих умов ціноутворення на газ. Згідно з представленими на переговорах розрахунками Кабінету міністрів України, в IV кварталі 2011 року ціна за тисячу кубометрів газу для кінцевого споживача може досягти 510 дол з урахуванням, з одного боку, 100-доларової знижки, а з іншого — ПДВ і транспортування.

За даними джерел ZN.UA, позиція української сторони в ході роботи переговорної групи буде полягати в наступному: «Справедлива ціна на газ для України — це німецька ціна мінус транзит і мінус 100-доларова знижка за перебування на території країни Чорноморського флоту РФ». Мова також може йти про зниження коефіцієнта за обсяг споживаного газу, про сезонні знижки, а також про зміну тарифу за зберігання.

Цілком можливо, що іншим варіантом вирішення питання може розглядатися заміна базового значення формули цінового розрахунку. З січня 2009 року по сьогоднішній день базова ціна у формулі визначена в розмірі 450 дол. Українська сторона вважає, що об`єктивна базова ціна в формулі мала складати 179 дол за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, до підписання газових угод між НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром» у січні 2009 року Україна імпортувала газ з Росії за ціною 179 дол за тисячу кубометрів. Газові угоди, укладені в січні 2009 року, зафіксували максимальну ціну на російський газ для України в розмірі 450 дол за тисячу кубометрів.

Як повідомлялося, українська сторона неодноразово заявляла про необхідність перегляду формули ціноутворення на російський газ. Зокрема, за словами прем`єр-міністра України Миколи Азарова, справедлива ціна на газ для України складає 200 дол за тисячу кубометрів. «Газпром» відповідав на це тим, що не бачить підстав для перегляду формули ціноутворення

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