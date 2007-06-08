Бютівці поки не квапляться ”вибивати” з Ради свої трудові книжки

Депутати від БЮТ підуть за трудовими книжками у разі відповідного рішення фракції. Про це народний депутат від БЮТ Анатолій Семинога заявив сьогодні журналістам. "Якщо і надалі опозиціонерам буде чинитися спротив, то не виключено, що наша фракція прийме таке рішення", - сказав він.

Депутат також додав, що немає підстав піддавати сумніву справжність заяв 103 депутатів від БЮТ про вихід з фракції. А.Семинога висловив впевненість, що жоден зі 103 депутатів БЮТ не відкличе свою заяву.

РБК-Україна