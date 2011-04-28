Тимошенко пояснила, чому її досі не посадили

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що реакція міжнародного співтовариства і підтримка громадян України стримують бажання діючої влади України притягнути її до кримінальної відповідальності на підставі сфабрикованих звинувачень.

Про це вона заявила в інтерв`ю журналу "Фокус", повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Шкідливий кіт давно застрибнув би на стіл і з`їв все, що там стоїть, якщо б не боявся. Мене вже давно посадили б за сфабрикованими нашвидкуруч справах, якби не боялися тієї частини українського народу, яка мене послідовно підтримує, і світового співтовариства, яке уважно стежить за подіями в Україні", - сказала вона.

При цьому лідер партії "Батьківщина" не стала прогнозувати, чим закінчиться розгляд кримінальних справ, порушених проти неї. "Я до кінця не знаю, чи ризикнуть вони мене заарештувати, чи ризикнуть винести обвинувальний вирок. Знаю, що дуже хочуть. Вони багато чого сьогодні можуть, але не зможуть змусити мене боятися", - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, основною причиною її кримінального переслідування є бажання влади виключити її з політичної діяльності. "Їм важливо не допустити мене і мою політичну силу до наступних виборів, щоб повністю керовані суди винесли мені до виборів вирок. А з виборами вони розберуться по-іншому, підготувавши законодавство, яке повністю скасовує саме поняття чесних виборів", - вважає лідер «Батьківщини».