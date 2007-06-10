Українська правиця прогнозує появу нової коаліції без Мороза

Лідери „Української Правиці” вважають, що після позачергових виборів 30 вересня більшість у Верховній Раді сформують демократичні сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО на прес-конференції у Вінниці.

„Україна уже вистраждала демократію й демократичні сили за підсумками позачергових виборів 30 вересня зможуть сформувати більшість”, - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Крім того, лідер Народного руху Борис ТАРАСЮК вважає, що результат позачергових виборів до Верховної Ради повторить результат виборів 2006 року. „Тобто виборці більшість своїх голосів віддадуть силам, які були на Майдані у 2004 році. Звичайно, що цього разу соціалістів серед них не буде – будуть інші сили”, - додав Б.ТАРАСЮК.