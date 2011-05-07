На Лисогірському форті зрізали 50 дерев

Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє, що на території Лисогірського форту, який одночасно є і територією Національного музею «Київська фортеця», і територією Національного природного парку «Голосіївський», зрізали 50 дерев.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби О.БРИГИНЦЯ.

Депутат розповів, що знайшли територію з вже знищеними деревами 5 травня співробітники музею «Київська фортеця». На сьогодні керівництво музею готує заяві до Печерського відділення міліції, сподіваючись, що буде порушено кримінальну справу, і винуватці будуть знайдені.

«Лисогірський форт формально перебуває під подвійним захистом. З одного боку - це частина національного музею, з іншого – це частина природного заповідника. Але навіть подвійний захист не перешкодив варварам знищити півсотні дерев діаметром від 20 до 40 см», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

За його інформацією, минулого року через нестачу фінансування КМДА припинила охорону цієї території. Це формально, на думку О.БРИГИНЦЯ, дало можливість безкарно проникнути на територію і проводити там незаконне дії.

«Дерева знищували не вибірково, а на одній площі – близько 2 га. Оскільки не відомо, хто провів ці роботи, то і неможливо встановити причину скоєного. Один з варіантів, який вбачаю в цій дії, пов`язано з будівництвом горезвісного моста Кирпи», - відзначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат повідомив, що один з шляхопроводів моста, за однією з версій, передбачалося провести приблизно по потерпілій ділянці, наперед знищивши частину Лисої гори. «Потім, як мені здавалося, від такого варіанту відмовилися, але як планують добудовувати міст сьогодні, я не знаю», - додав О.БРИГИНЕЦЬ.

Він допускає, що хтось умовив керівників країни вдатися до руйнування історичного і екологічного об`єкту. Але сподівається на те, що цей злочин не пов`язаний з планом побудови мосту. Інакше можна буде говорити про виникнення нової гарячої точки на карті Києва.