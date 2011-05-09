Янукович, Азаров, Литвин ідуть на чолі святкової колони на Хрещатику

У Києві на Хрещатику з Бесарабської площі розпочалася святкова хода з нагоди Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, Хрещатиком ідуть люди, одягнуті у військову форму часів Великої Вітчизняної війни, рухаються деякі види техніки тих часів.

Учасники ходи тримають у руках українські прапори, святкові кульки і квіти.

На чолі святкової колони йдуть Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

Водночас на Бесарабській площі біля пам’ятника Леніну зібралися близько 100 представників КПУ, які планують провести окрему ходу на честь Дня Перемоги і пройти від пам’ятника Леніну до Європейської площі. Вони тримають червоні прапори, а також плакат з написом: «Комуністична партія – організатор визволення України від німецько-фашистських загарбників».