Хрещатиком червоний прапор пронесли вперед синьо-жовтого

Під час урочистої ходи Хрещатиком з нагоди вшанування 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні прапор Перемоги несли попереду державного, синьо-жовтого прапора.

Червоний прапор був установлений на БТР, який їхав першим.

Потім пронесли штандарти чотирьох українських фронтів.

Третіми йшли воїни почесної варти Міноборони з державним прапором України.

Святкову колону очолив президент Віктор Янукович. Також в урочистостях взяли участь прем`єр Микола Азаров, спікер Володимир Литвин, глава Київської міськдержадміністрації Олександр Попов.

Під час урочистої ходи "Марш Перемоги" столицею проїхали БТР, танк Т-34, автомобілі "Вілліс", ГАЗ-67 з гарматами ПТА та ЗІС-5 з гарматою ЗІС-3.

Як відомо, 21 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає вивішування 9 травня поряд з державним прапором червоний прапор перемоги.

Станом на 10 ранку 9 травня на офіційному сайті президента Віктора Януковича відсутня інформація про підписання президентом цього закону.

Українська правда