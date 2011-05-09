У міліції Львова кажуть, що бачили лише одну заявку про хуліганство

Голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ заявлє, що під час сутичок у Львові у члена ВО «Свобода» Олега КОВПАКА стріляв із травматичної зброї чоловік, який має відношення до Партії регіонів і є родичем міліціонера.

Як сказав Р.КОШУЛИНСЬКИЙ кореспонденту УНІАН, після отримання медичної допомоги у лікарні О.КОВПАК звернувся із заявою про інцидент до правоохоронців.

У свою чергу начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК повідомив, що на даний час у міліції зареєстровано лише одну заяву про хуліганство - від голови Львівської обласної організації Антифашистського комітету України, члена КПУ Олександра КАЛИНЮКА, якого вранці біля пагорба Слави побили троє осіб.

Як наголосив Д.ХАРЧУК, на даний час задіяно достатню кількість працівників міліції для охорони громадського порядку.

У Львові тривають акції ряду політичних сил та громадських організацій, проте їхня чисельність значно зменшилася. В основному вони засереджені на Марсовому полі та біля пагорбу Слави, щоб, за їхніми словами, «не допустити підняття червоних стягів у Львові».

Як повідомили УНІАН члени партії «Родина», які приїхали до Львова з Одеси, зараз вони вирушають до Вічного вогню на пагорбі Слави разом із комуністами і представниками ветеранських організацій, щоб покласти квіти до могил воїнів-визволителів Львова.

Територію довкола пагорба Слави охороняють посилені кордони міліції.

Тут також влаштували живий ланцюг і чекають на комуністів, ветеранів та представників партії «Родина» і «Русского единства» активісти ВО «Свобода» і ряду молодіжних організацій. Влни тримають державні прапори України.

До Львова разом із представниками «Родини» та "Русского единства", щоб відзняти святкування Дня Перемоги, приїхали журналісти одеської телекомпанії АТВ, одеського телеканалу «Академія», журналісти сімферопольської газети "Крымское время", сімферопольського інформаційного агентства "Наша держава", кримського телеканалу "Неаполь".