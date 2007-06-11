Головою Партії вільних демократів обрано Одарича замість Бродського

З’їзд Партії вільних демократів обрав головою партії Черкаського міського голову Сергія ОДАРИЧА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Партії вільних демократів, з’їзд, який відбувся 11 червня у Києві, першим заступником голови партії обрав Михайла БРОДСЬКОГО, який до цього часу був головою партії. За таке рішення проголосувала переважна більшість делегатів з’їзду, повідомляє прес-служба партії.

«За давньою європейською традицією, – йдеться у повідомленні, – напередодні виборчої кампанії партія має визначатись з лідером. У 2002 році партію «Яблуко» на вибори вів М.БРОДСЬКИЙ. Сьогодні вільні демократи зробили ставку на С.ОДАРИЧА, мера Черкас, який за короткий час чимало встиг зробити для міста і цілком заслужено користується повагою черкащан. Україні зараз вкрай не вистачає таких людей – прагматиків, які займаються реальними справами, вирішують конкретні проблеми, у тому числі й в регіонах»,- наголошується в повідомленні.

Новообраний голова ПВД С.ОДАРИЧ зазначив, що вважає за честь очолити команду однодумців, яка бореться за правдивість і чесність у вітчизняній політиці. «Хоч наша партійна команда сформована давно, – каже С.ОДАРИЧ, коментуючи своє обрання, – ми всі добре розуміємо, що без оновлення, у тому числі й партійного керівництва, рухатись вперед дуже складно. Тому я не міг відмовити своїм товаришам в проханні очолити партію».

За словами нового лідера Партії вільних демократів, очолювана ним політична сила налаштована рішуче і має намір боротися за звання парламентської. «Ми розробили нову і доволі ефективну ідеологію, яка дозволяє розраховувати на пристойний кінцевий результат. Нам є що запропонувати виборцеві, який сьогодні остаточно розчарувався як у біло-блакитних, так і помаранчевих політиках» - підкреслює С.ОДАРИЧ.

З’їзд ПВД переобрав також політраду партії. Її новими членами стали, зокрема, засновники Громадянської партії «ПОРА» Євген ЗОЛОТАРЬОВ, Андрій ЮСОВ та Сергій ПАНТЮК. Крім того, учасники зібрання більшістю голосів доручили народним депутатам - членам міжфракційної групи «Вільні демократи» повернутися до сесійної зали і взяти активну участь у роботі Верховної Ради в якості парламентської опозиції.

Як повідомляв УНІАН, п’ятеро народних депутатів від БЮТ створили міждепутатське об’єднання «Вільні демократи». До нього увійшли – Любов СТАСІВ, Дмитро ВИДРІН, Сергій ПОТІМКОВ, Володимир КУРІННИЙ і Олексій ДАНІЛОВ. Члени цього об’єднання вважають Верховну Раду легітимною, однак заявляли, що до рішення Конституційного Суду щодо указу Президента про дострокові вибори участі у засіданнях не братимуть.