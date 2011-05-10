Держдума РФ має намір прийняти заяву щодо Львова

Державна дума РФ має намір прийняти заяву у зв`язку з безладами у Львові.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив спікер Держдуми Борис ГРИЗЛОВ на засіданні нижньої палати російського парламенту.

«Було б правильним доручити трьом комітетам: у справах СНД і зв`язках зі співвітчизниками, у міжнародних справах і у справах ветеранів, підготувати заяву у зв`язку з безчинством львівських націоналістів, і завтра на засіданні пленарному її обговорити. Будь ласка, колеги, підготуйте текст», - сказав Б.ГРИЗЛОВ.

Водночас, перший заступник керівника фракції «Єдина Росія» в Держдумі Валерій РЯЗАНСЬКИЙ завив, що «дії українських націоналістів-провокаторів, які влаштували демарш у Львові в святий для жителів усього пострадянського простору День Перемоги, вимагають засудження».

«Це справжнісінька наруга над пам`яттю мільйонів людей, у чиї життя, у чиї сім`ї ця страшна війна принесла горе та скорботу. Це презирство до подвигу радянських воїнів, які ціною своїх життів звільнили світ від фашистської чуми. Тим більше, що Україна прийняла на своїй землі найперші, найкривавіші удари гітлерівських військ, і український народ, без перебільшення, «випив» гірку чашу фашистської жорстокості, окупації, втрат», - сказав В.РЯЗАНСЬКИЙ.

За його словами, дії, які чинили вчора націоналісти у Львові, - це «злочин проти власного народу».

Окрім цього депутат Держдуми Ірина ЯРОВА вважає, що подібним подіям не може бути ні пояснення, ні виправдання, тому що «такими людьми, як львівські неонацисти, рухають низькі, агресивні почуття».

«На жаль, «спадок», який залишив після себе колишній Президент Віктор ЮЩЕНКО і його «вихованці», він не пішов без сліду з політичної сцени і з громадського життя України», - сказала вона.

При цьому І.ЯРОВА впевнена, що переважна більшість українських громадян близькі російському народу по духу й своїх поглядах на історичне минуле.

Також голова комітету Держдуми у справах ветеранів Микола КОВАЛЬОВ зазначив, що оцінку подіям у Львові має дати світова спільнота.

«Тут має сказати своє слово міжнародне співтовариство. Сподіваємося й на те, що правоохоронні органи України дадуть жорстку оцінку відповідно до чинного законодавства цим витівкам», - зазначив М.КОВАЛЬОВ.