Рейтинг українських вузів

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" очолює рейтинг українських вищих навчальних закладів "Компас".

Як повідомляє газета "Дело" (№ 14, 13-19 травня), відповідний рейтинг було складено на основі оцінок роботодавців, експертів і випускників.

Друге місце в рейтингу займає Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. На третій позиції - державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».

Далі йдуть Національний університет "Києво-Могилянська академія" і Київський національний університет будівництва та архітектури (розділили четверте місце), а також Національний університет "Львівська політехніка" і державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет" (п`яте місце).

В Україні рейтинг вищих навчальних закладів з 2008 року складає компанія СКМ спільно з газетою "Дело".

"Мета цього проекту - надати українцям максимальну кількість інформації про кращі виші України в найбільш цікавому й нестандартному форматі", - зазначає газета "Дело".

Повністю рейтинг можна подивитися тут