Представник Ющенка в ЦВК пояснює як правильно ділити регіони

22:33, 12 червня 2007
Політика
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Формат "8 х 7" одразу дав збій 

Ставнійчук
Представник Президента України в ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК висловлює здивування і занепокоєння щодо ситуації, що склалася в Центральній виборчій комісії.

"Ситуацію в ЦВК можна розглядати тільки з позиції чинного законодавства. Відповідно до закону про ЦВК, на засіданні розглядаються питання, що належать до повноважень комісії", - зазначила вона в ефірі “5-го каналу”.

Коментуючи вимогу 8 членів ЦВК провести засідання, на якому було б розглянуто питання закріплення членів Центрвиборчкому за різними регіонами, М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що "в практиці ЦВК були різні підходи до вирішення цього питання".

"Колись це питання вирішувалося постановою комісії. Починаючи з 2004 року, і це не новина для моїх колег, що працювали у попередніх складах ЦВК, закріплення визначалося головою ЦВК розпорядженням", - пояснила представник Президента.

"Я розумію, що їх (питання закріплення членів ЦВК за регіонами) треба обговорювати, але не розумію, чому їх виносять на загал всієї держави", - цитує М.СТАВНІЙЧУК “Українська правда”.

Як повідомлялося, голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ наполягає, що питання закріплення членів ЦВК за регіонами вирішується одноосібно, а не колегіально. Водночас, 8 членів Центрвиборчкому вважають, що це питання слід вирішувати на засіданні комісії. З цією метою вони вже кілька разів збиралися в залі нарад ЦВК, але засідання не відбувалося через відсутність кворуму.

Водночас, заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА підкреслила, що засідання комісії відбудеться, як тільки для цього виникнуть підстави, передбачені законом про Центральну виборчу комісію, або законом про вибори народних депутатів.

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