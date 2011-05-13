Ірина Луценко: Юра в жахливому стані, він вражений брехнею прокурора

Дружина і захисник колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, який на 20-й день голодування був переведений з Лук`янівського СІЗО до Київської лікарні швидкої медичної допомоги, Ірина ЛУЦЕНКО повідомила, що слідчий Генпрокуратури, в порушення статті 48 Кримінально-процесуального кодексу України, видає дозвіл на побачення з чоловіком виключно на один вказаний у дозволі день.

Окрім того, у дозволі вказується, що допуск захисника надається виключно «за умови погодження з медичними працівниками, керівництвом конвойного полку служби міліції і виконання вимог інструкцій щодо охорони взятих під варту осіб». Також в інструкції для побачень вказано, що «відповідно до висновків лікарів, тривале побачення може негативно вплинути на стан здоров’я підзахисного».

«Невже побачення із дружиною у палаті, яку охороняють двадцять замаскованих «беркутівців», є загрозою життю?!», - зазначила І.ЛУЦЕНКО, яку цитує прес-служба «Народної самооборони».

І.ЛУЦЕНКО також вимагає від прокурора Києва Анатолія МЕЛЬНИКА сфотографуватися сьогодні разом із її чоловіком у палаті на фоні конвою і заґратованих вікон.

«Юра у жахливому стані, він ледве піднявся з ліжка для того, щоб привітати мене», - наголосила І.ЛУЦЕНКО.

Вона додала, що «Юра був вражений брехнею прокурора Києва, який браво відрапортував про те, що нібито «він навіть налаштовував телевізор, спілкується та жартує. Вільно пересувається по палаті, самостійно ходить на процедури».

Вона наголосила, що фотографія її чоловіка буде беззаперечним доказом брехні Генпрокуратури про задовільний стан Ю.ЛУЦЕНКА.

«Вони бояться одного – аби у пресу не потрапила фотографія мого чоловіка. Повний обшук мене перед палатою чоловіка доходить до маразму: металодетектор виявляє підозрілими навіть підбори на взутті», - зазначила І.ЛУЦЕНКО.