Дружині дозволили три дні відвідувати Луценка

Слідчий Генеральної прокуратури України Сергій ВОЙЧЕНКО видав дозволи дружині екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Ірині ЛУЦЕНКО відвідувати чоловіка протягом 14-16 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, дозвіл на відвідання Ю.ЛУЦЕНКА 16 травня вона отримає безпосередньо у цей день. Що стосується двох попередніх днів то такі дозволи їй вже видані.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду в чергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

10 травня дружина екс-міністра І.ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.